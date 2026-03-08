От 8 до 25 тысяч гривен — кто получает ежемесячную денежную выплату

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается со дня обращения за ее назначением.

Фото: informator.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области разъяснило вопрос ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан.

Законом Украины от 27 июля 2022 года «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан» и постановлением Кабинета Министров Украины от 20 января 2023 года №79 «Некоторые вопросы назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством и принимавших непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, и членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» предусмотрено установление ежемесячной денежной выплаты:

лицам, которые принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым, начиная с 2014 года:

присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц) (8 647 * 3 = 25 941 грн);

вручен орден Богдана Хмельницкого трех степеней в размере двух минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц) (8 647 * 2 = 17 294 грн);

вручен орден «За мужество» трех степеней в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц) (8 647 грн);

вручен орден княгини Ольги трех степеней в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц) (8 647 грн);

награждены отличием Президента Украины «Крест боевых заслуг» в размере 1,5 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц) (8 647 * 1,5 = 12 970,50 грн);

членам семей погибших (умерших) граждан из числа указанных выше лиц — в размере 1,5 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц) (8 647 * 1,5 = 12 970,50 грн).

К членам семей, которым устанавливается ежемесячная денежная выплата, относятся:

родители, жена (муж), если они:

достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее — Закон №1058) (независимо от продолжительности страхового стажа);

или

являются лицами с инвалидностью;

или

имеют право на:

пенсию независимо от возраста согласно части третьей статьи 114 Закона №1058;

досрочную пенсию по возрасту (статья 115 Закона №1058);

пенсию по возрасту на льготных условиях (статья 114 Закона №1058);

пенсию с уменьшением пенсионного возраста (согласно Закону Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»).

дети (в том числе дети, которые родились до истечения 10 месяцев со дня смерти лица, имевшего особые заслуги перед Украиной), которые не достигли 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет.

Детям, которые обучаются по дневной форме получения образования в учреждениях общего среднего образования, а также учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования (в том числе в период между завершением обучения в одном из указанных учреждений образования и поступлением в другое учреждение образования или в период между завершением обучения по одному образовательно-квалификационному уровню и продолжением обучения по другому, при условии что такой период не превышает четырех месяцев), ежемесячная денежная выплата устанавливается до окончания учреждений образования, но не более чем до достижения ими 23 лет, а детям-сиротам — до достижения ими 23 лет независимо от того, обучаются они или нет.

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается со дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная денежная выплата лицам, награжденным отличием Президента Украины «Крест боевых заслуг», назначается с даты награждения таким отличием. Если лицо награждено этим отличием до 03 сентября 2025 года (дата вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения лиц, награжденных отличием Президента Украины «Крест боевых заслуг») — с 3 сентября 2025 года.

Ежемесячная денежная выплата устанавливается без учета размера назначенной пенсии / ежемесячного пожизненного денежного содержания, в том числе сверх максимально установленного законодательством размера. То есть установленный лицу размер пенсии ограничивается 10 прожиточными минимумами для лиц, утративших трудоспособность, без учета ежемесячной денежной выплаты.

Выплата членам семей погибших (умерших) граждан из числа указанных выше лиц в размере 1,5 минимальной заработной платы устанавливается на всех членов семьи и делится между ними поровну.

Лицам, которые одновременно имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Законом Украины от 27 июля 2022 года «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан», и пенсии согласно Закону Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» или повышения и/или надбавки к пенсии, ежемесячного пожизненного денежного содержания или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии, согласно Законам Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «О жертвах нацистских преследований», выплата осуществляется по одному из оснований по выбору лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.