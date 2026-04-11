Чи може особа, яка перебуває за кордоном, отримувати субсидію в Україні — відповідь ПФ

13:00, 11 квітня 2026
У ПФ роз’яснили питання щодо отримання субсидії.
Чи може особа, яка перебуває за кордоном, отримувати субсидію в Україні — відповідь ПФ
Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області відповіло на кілька запитань щодо призначення субсидій.

ЧИ МОЖЕ ОСОБА, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ ЗА КОРДОНОМ, ОТРИМУВАТИ ЖИТЛОВУ СУБСИДІЮ В УКРАЇНІ?

«Так, може, але за певних умов. Основна вимога — фактичне проживання особи в житлі, на яке призначається субсидія. Якщо людина перебуває понад 60 днів підряд за межами України (без поважної причини), їй можуть відмовити у призначенні субсидії», - заявили у ПФ.

ЯКІ ПРИЧИНИ ПЕРЕБУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ ВВАЖАЮТЬСЯ ПОВАЖНИМИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ?

Поважними причинами є:

  • лікування або догляд за хворим (підтверджено документами);
  • відрядження;
  • навчання;
  • служба в ЗСУ;
  • перебування на тимчасово окупованих територіях.

ЯКЩО В КВАРТИРІ ЗАРЕЄСТРОВАНО КІЛЬКА ОСІБ, АЛЕ ХТОСЬ ІЗ НИХ ЗА КОРДОНОМ — ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ЖИТЛОВУ СУБСИДІЮ?

Так, впливає. Для призначення субсидії враховується дохід усіх зареєстрованих осіб, навіть якщо вони не проживають. Щоб не враховували дохід людини за кордоном, треба подати документи про її непроживання у помешканні.

