  Общество

Может ли человек, находящийся за границей, получать субсидию в Украине — ответ ПФ

13:00, 11 апреля 2026
В ПФ разъяснили вопрос получения субсидии.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области ответило на несколько вопросов относительно назначения субсидий.

МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ, ПОЛУЧАТЬ ЖИЛИЩНУЮ СУБСИДИЮ В УКРАИНЕ?

«Да, может, но при определенных условиях. Основное требование — фактическое проживание человека в жилье, на которое назначается субсидия. Если человек находится более 60 дней подряд за пределами Украины (без уважительной причины), ему могут отказать в назначении субсидии», — заявили в ПФ.

КАКИЕ ПРИЧИНЫ ПРЕБЫВАНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ СЧИТАЮТСЯ УВАЖИТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ?

Уважительными причинами являются:

  • лечение или уход за больным (подтверждено документами);
  • командировка;
  • обучение;
  • служба в ВСУ;
  • пребывание на временно оккупированных территориях.

ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК, НО КТО-ТО ИЗ НИХ ЗА ГРАНИЦЕЙ — ЭТО ВЛИЯЕТ НА ЖИЛИЩНУЮ СУБСИДИЮ?

Да, влияет. Для назначения субсидии учитывается доход всех зарегистрированных лиц, даже если они не проживают. Чтобы не учитывать доход человека, находящегося за границей, необходимо подать документы о его непроживании в жилье.

