Якщо хтось із родини переїхав — чи потрібно переоформлювати субсидію у 2026 році

09:59, 3 травня 2026
Як зміна реєстрації впливає на призначення виплат і в яких випадках доведеться подавати нову заяву та декларацію.
Власники житла, у яких член родини змінив місце реєстрації, повинні повторно звернутися по житлову субсидію на неопалювальний сезон.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначають із місяця звернення і виплачують до завершення опалювального сезону, який традиційно закінчується у квітні. Після завершення сезону 2025–2026 років домогосподарствам, що матимуть право на допомогу у травні, розмір субсидії на неопалювальний період 2026 року розрахують автоматично.

Водночас при призначенні субсидії враховують усіх зареєстрованих у помешканні осіб, наголошують у Пенсійному фонді. Отримувач зобов’язаний протягом 30 календарних днів повідомити органи Пенсійного фонду про зміни у складі домогосподарства, зокрема про вибуття чи реєстрацію членів родини.

У разі зміни складу сім’ї для отримання субсидії на неопалювальний сезон необхідно подати нову заяву та декларацію до Пенсійного фонду. Це можна зробити особисто у сервісному центрі, поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок фонду.

