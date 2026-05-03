Если кто-то из семьи переехал — нужно ли переоформлять субсидию в 2026 году

Как изменение регистрации влияет на назначение выплат и в каких случаях придется подавать новое заявление и декларацию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Собственники жилья, у которых член семьи изменил место регистрации, должны повторно обратиться за жилищной субсидией на неотапливаемый сезон.

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают с месяца обращения и выплачивают до завершения отопительного сезона, который традиционно заканчивается в апреле. После завершения сезона 2025–2026 годов домохозяйствам, которые будут иметь право на помощь в мае, размер субсидии на неотапливаемый период 2026 года рассчитают автоматически.

В то же время при назначении субсидии учитывают всех зарегистрированных в жилье лиц, отмечают в Пенсионном фонде. Получатель обязан в течение 30 календарных дней сообщить органам Пенсионного фонда об изменениях в составе домохозяйства, в частности о выбытии или регистрации членов семьи.

В случае изменения состава семьи для получения субсидии на неотапливаемый сезон необходимо подать новое заявление и декларацию в Пенсионный фонд. Это можно сделать лично в сервисном центре, отправить по почте или онлайн через вебпортал электронных услуг или мобильное приложение фонда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.