Если кто-то из семьи переехал — нужно ли переоформлять субсидию в 2026 году

09:59, 3 мая 2026
Как изменение регистрации влияет на назначение выплат и в каких случаях придется подавать новое заявление и декларацию.
Собственники жилья, у которых член семьи изменил место регистрации, должны повторно обратиться за жилищной субсидией на неотапливаемый сезон.

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают с месяца обращения и выплачивают до завершения отопительного сезона, который традиционно заканчивается в апреле. После завершения сезона 2025–2026 годов домохозяйствам, которые будут иметь право на помощь в мае, размер субсидии на неотапливаемый период 2026 года рассчитают автоматически.

В то же время при назначении субсидии учитывают всех зарегистрированных в жилье лиц, отмечают в Пенсионном фонде. Получатель обязан в течение 30 календарных дней сообщить органам Пенсионного фонда об изменениях в составе домохозяйства, в частности о выбытии или регистрации членов семьи.

В случае изменения состава семьи для получения субсидии на неотапливаемый сезон необходимо подать новое заявление и декларацию в Пенсионный фонд. Это можно сделать лично в сервисном центре, отправить по почте или онлайн через вебпортал электронных услуг или мобильное приложение фонда.

