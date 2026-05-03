У 60 років не вистачає кількох місяців стажу: чи призначать пенсію після «допрацювання»

Пояснюємо, чи потрібно чекати до 63 років і коли звертатися до Пенсійного фонду після набуття необхідного стажу.

Громадяни, яким у 2026 році виповнюється 60 років, можуть отримати пенсію за віком навіть у разі нестачі кількох місяців страхового стажу — за умови, що вони його допрацюють. У такому випадку чекати до 63 років не потрібно.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на пенсію за віком залежить не лише від віку, а й від тривалості страхового стажу. В Україні передбачено три вікові пороги виходу на пенсію — 60, 63 і 65 років — і для кожного з них встановлено мінімальний стаж.

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Водночас ключовим є те, що наявність такого стажу оцінюється саме на момент досягнення відповідного віку.

Якщо на день 60-річчя людині бракує, наприклад, п’яти місяців стажу, це не позбавляє її права на пенсію у 60 років. Після набуття необхідного стажу вона може звернутися до Пенсійного фонду для призначення виплат.

Таким чином, якщо особа допрацює відсутні п’ять місяців і загальний страховий стаж становитиме 33 роки, пенсію їй призначать одразу після цього — без відтермінування до 63 років.

Водночас у ПФУ наголошують: варто враховувати, що страховий стаж обчислюється по місяць, який передує зверненню за призначенням пенсії. Це означає, що звертатися до Пенсійного фонду слід уже після фактичного набуття необхідного стажу.

