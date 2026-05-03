В 60 лет не хватает нескольких месяцев стажа: назначат ли пенсию после «доработки»

Разъясняем, нужно ли ждать до 63 лет и когда обращаться в Пенсионный фонд после приобретения необходимого стажа.

Граждане, которым в 2026 году исполняется 60 лет, могут получить пенсию по возрасту даже в случае нехватки нескольких месяцев страхового стажа — при условии, что они его доработают. В таком случае ждать до 63 лет не нужно.

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на пенсию по возрасту зависит не только от возраста, но и от продолжительности страхового стажа. В Украине предусмотрены три возрастных порога выхода на пенсию — 60, 63 и 65 лет — и для каждого из них установлен минимальный стаж.

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. В то же время ключевым является то, что наличие такого стажа оценивается именно на момент достижения соответствующего возраста.

Если на день 60-летия человеку не хватает, например, пяти месяцев стажа, это не лишает его права на пенсию в 60 лет. После приобретения необходимого стажа он может обратиться в Пенсионный фонд для назначения выплат.

Таким образом, если лицо доработает недостающие пять месяцев и общий страховой стаж составит 33 года, пенсию ему назначат сразу после этого — без отсрочки до 63 лет.

В то же время в ПФУ подчеркивают: следует учитывать, что страховой стаж исчисляется по месяц, который предшествует обращению за назначением пенсии. Это означает, что обращаться в Пенсионный фонд следует уже после фактического приобретения необходимого стажа.

