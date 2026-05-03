  1. Суспільство
  2. / У світі

Spotify запускає верифікацію артистів, щоб відрізняти музику ШІ від реальної

11:29, 3 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Платформа запроваджує значок Verified та нові критерії довіри, щоб підтвердити автентичність виконавців і посилити прозорість для слухачів.
Spotify запускає верифікацію артистів, щоб відрізняти музику ШІ від реальної
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Стримінговий сервіс Spotify оголосив про запуск нової системи підтвердження автентичності виконавців — позначки Verified by Spotify. Рішення ухвалили на тлі стрімкого зростання контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Новий значок відображатиметься у профілях артистів, а також поруч із їхніми іменами в результатах пошуку. Він свідчитиме, що акаунт пройшов перевірку платформи та відповідає встановленим критеріям довіри й автентичності.

У компанії пояснюють: отримати позначку зможуть виконавці зі стабільною активністю та залученою аудиторією, які дотримуються правил сервісу та мають ознаки реальної присутності — зокрема концертну діяльність, мерч або пов’язані соціальні мережі. Водночас на старті програми профілі, що переважно представляють артистів чи персонажів, згенерованих штучним інтелектом, не підлягатимуть верифікації.

Перевірка поєднуватиме автоматизовані критерії та ручну модерацію. У Spotify наголошують: мета ініціативи — не лише відсіяти недоброчесний контент, а й дати слухачам чіткіший сигнал про справжніх виконавців у добу ШІ.

Запуск відбуватиметься поступово протягом найближчих тижнів. На першому етапі платформа планує верифікувати понад 99% артистів, яких користувачі активно шукають.

Окрім цього, Spotify тестує новий розділ у профілях виконавців. У ньому відображатимуть кар’єрні віхи, релізну активність і гастролі. Функція буде доступна незалежно від наявності позначки Verified by Spotify.

У компанії зазначають, що розвиток музичної індустрії та поява нових технологій змінюють спосіб взаємодії слухачів із виконавцями. Тому надання більшого контексту про артистів має допомогти користувачам формувати глибший і більш усвідомлений зв’язок із музикою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Огородив і обробив закинуту ділянку і став посідачем: в Україні можуть узаконити фактичне захоплення майна

Чи стане фактичне володіння річчю сильнішим за паперовий титул.

Верховний Суд: тривале проживання і міцний зв’язок із житлом можуть зупинити виселення

ВС підтвердив, що власник житла не може виселити осіб, якщо таке втручання є непропорційним у розумінні статті 8 Конвенції.

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Перерахунок пенсії за рішенням суду: чому реальні виплати доводиться виборювати роками

Пенсійні спори 2026: як обійти Постанову № 821 та отримати реальні виплати за рішенням суду.

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]