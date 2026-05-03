Spotify запускає верифікацію артистів, щоб відрізняти музику ШІ від реальної

Платформа запроваджує значок Verified та нові критерії довіри, щоб підтвердити автентичність виконавців і посилити прозорість для слухачів.

Стримінговий сервіс Spotify оголосив про запуск нової системи підтвердження автентичності виконавців — позначки Verified by Spotify. Рішення ухвалили на тлі стрімкого зростання контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

Новий значок відображатиметься у профілях артистів, а також поруч із їхніми іменами в результатах пошуку. Він свідчитиме, що акаунт пройшов перевірку платформи та відповідає встановленим критеріям довіри й автентичності.

У компанії пояснюють: отримати позначку зможуть виконавці зі стабільною активністю та залученою аудиторією, які дотримуються правил сервісу та мають ознаки реальної присутності — зокрема концертну діяльність, мерч або пов’язані соціальні мережі. Водночас на старті програми профілі, що переважно представляють артистів чи персонажів, згенерованих штучним інтелектом, не підлягатимуть верифікації.

Перевірка поєднуватиме автоматизовані критерії та ручну модерацію. У Spotify наголошують: мета ініціативи — не лише відсіяти недоброчесний контент, а й дати слухачам чіткіший сигнал про справжніх виконавців у добу ШІ.

Запуск відбуватиметься поступово протягом найближчих тижнів. На першому етапі платформа планує верифікувати понад 99% артистів, яких користувачі активно шукають.

Окрім цього, Spotify тестує новий розділ у профілях виконавців. У ньому відображатимуть кар’єрні віхи, релізну активність і гастролі. Функція буде доступна незалежно від наявності позначки Verified by Spotify.

У компанії зазначають, що розвиток музичної індустрії та поява нових технологій змінюють спосіб взаємодії слухачів із виконавцями. Тому надання більшого контексту про артистів має допомогти користувачам формувати глибший і більш усвідомлений зв’язок із музикою.

