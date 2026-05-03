  1. Общество
  2. / В мире

Spotify запускает верификацию артистов, чтобы отличать музыку ИИ от реальной

11:29, 3 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Платформа вводит значок Verified и новые критерии доверия, чтобы подтвердить аутентичность исполнителей и повысить прозрачность для слушателей.
Spotify запускает верификацию артистов, чтобы отличать музыку ИИ от реальной
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Стриминговый сервис Spotify объявил о запуске новой системы подтверждения аутентичности исполнителей — отметки Verified by Spotify. Решение приняли на фоне стремительного роста контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Новый значок будет отображаться в профилях артистов, а также рядом с их именами в результатах поиска. Он будет свидетельствовать, что аккаунт прошел проверку платформы и соответствует установленным критериям доверия и аутентичности.

В компании поясняют: получить отметку смогут исполнители со стабильной активностью и вовлеченной аудиторией, которые соблюдают правила сервиса и имеют признаки реального присутствия — в частности концертную деятельность, мерч или связанные социальные сети. В то же время на старте программы профили, которые преимущественно представляют артистов или персонажей, сгенерированных искусственным интеллектом, не будут подлежать верификации.

Проверка будет сочетать автоматизированные критерии и ручную модерацию. В Spotify подчеркивают: цель инициативы — не только отсеять недобросовестный контент, но и дать слушателям более четкий сигнал о настоящих исполнителях в эпоху ИИ.

Запуск будет происходить постепенно в течение ближайших недель. На первом этапе платформа планирует верифицировать более 99% артистов, которых пользователи активно ищут.

Кроме этого, Spotify тестирует новый раздел в профилях исполнителей. В нем будут отображаться карьерные вехи, релизная активность и гастроли. Функция будет доступна независимо от наличия отметки Verified by Spotify.

В компании отмечают, что развитие музыкальной индустрии и появление новых технологий меняют способ взаимодействия слушателей с исполнителями. Поэтому предоставление большего контекста об артистах должно помочь пользователям формировать более глубокую и осознанную связь с музыкой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Огородил и обработал заброшенный участок и стал обладателем: в Украине могут узаконить фактический захват имущества

Станет ли фактическое владение вещью сильнее бумажного титула.

Верховный Суд: длительное проживание и прочная связь с жильем могут остановить выселение

ВС подтвердил, что собственник жилья не может выселить лиц, если такое вмешательство является непропорциональным в понимании статьи 8 Конвенции.

Штраф 17 000 грн и 2 года лишения свободы: за что теперь наказывают водителей электросамокатов

Электросамокаты становятся полноценными участниками ДТП со всеми криминально-правовыми последствиями.

Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]