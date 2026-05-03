Spotify запускает верификацию артистов, чтобы отличать музыку ИИ от реальной
Стриминговый сервис Spotify объявил о запуске новой системы подтверждения аутентичности исполнителей — отметки Verified by Spotify. Решение приняли на фоне стремительного роста контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Об этом говорится в официальном заявлении компании.
Новый значок будет отображаться в профилях артистов, а также рядом с их именами в результатах поиска. Он будет свидетельствовать, что аккаунт прошел проверку платформы и соответствует установленным критериям доверия и аутентичности.
В компании поясняют: получить отметку смогут исполнители со стабильной активностью и вовлеченной аудиторией, которые соблюдают правила сервиса и имеют признаки реального присутствия — в частности концертную деятельность, мерч или связанные социальные сети. В то же время на старте программы профили, которые преимущественно представляют артистов или персонажей, сгенерированных искусственным интеллектом, не будут подлежать верификации.
Проверка будет сочетать автоматизированные критерии и ручную модерацию. В Spotify подчеркивают: цель инициативы — не только отсеять недобросовестный контент, но и дать слушателям более четкий сигнал о настоящих исполнителях в эпоху ИИ.
Запуск будет происходить постепенно в течение ближайших недель. На первом этапе платформа планирует верифицировать более 99% артистов, которых пользователи активно ищут.
Кроме этого, Spotify тестирует новый раздел в профилях исполнителей. В нем будут отображаться карьерные вехи, релизная активность и гастроли. Функция будет доступна независимо от наличия отметки Verified by Spotify.
В компании отмечают, что развитие музыкальной индустрии и появление новых технологий меняют способ взаимодействия слушателей с исполнителями. Поэтому предоставление большего контекста об артистах должно помочь пользователям формировать более глубокую и осознанную связь с музыкой.
