Засідання комітетів Верховної Ради й надалі будуть проходити у закритому для ЗМІ форматі

Карантин завершився, але комітети продовжать роботу без ЗМІ та запрошених.

Народні депутати проголосували в цілому за законопроект 9440, яким продовжується робота комітетів Верховної Ради у тому вигляді, як і зараз. Тобто, без преси та без інформування про результати засідань. Авторами проекту виступили спікер Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко та інші.

Справа у тому, що з 1 липня в Україні скасували режим надзвичайної ситуації у зв'язку з карантином. Тому, відповідно, мали б втратити силу положення, які дозволяли народним обранцям працювати дистанційно (відповідні зміни у 2020 році передбачали, що «закритість» комітетів триватиме до кінця карантину).

Отже, народні депутати вирішили подовжити собі таку можливість.

Нагадаємо, наразі деякі комітети інформують про свою діяльність – викладають стенограми засідань чи відеозаписи. Але це рідкість, і більшість комітетів взагалі ніяк не повідомляють про те, чим займаються члени комітету.

Крім того, засідання комітетів проводяться без запрошення засобів масової інформації.

Цікаво, що у Звіті «Група держав проти корупції» (GRECO) про відповідність України (щодо запобігання корупції щодо членів парламенту, суддів і прокурорів), прийнятому GRECO на її 93-му пленарному засіданні у березні 2023 року, йдеться про те, що Комітети Верховної Ради зобов’язані інформувати громадськість про свою діяльність, зокрема шляхом оприлюднення плану роботи, розкладу засідань, прийнятих актів, протоколів, стенограм засідань і слухань та розміщувати іншу інформацію на офіційному веб-сайті комітету.

«Українська влада наголошує, що відповідно до відповідного законодавства комітети Верховної Ради (парламенту) зобов’язані будувати свою роботу, зокрема, на принципах верховенства права, законності, гласності, плановості, вільного обговорення та вирішення питань, а також інформувати громадськість про свою діяльність, зокрема шляхом оприлюднення плану роботи, розкладу засідань, прийнятих актів, протоколів, стенограм засідань і слухань та розміщувати іншу інформацію на офіційному веб-сайті комітету», - зазначено у Звіті.

При цьому, експерти GRECO, вочевидь, не аналізували поточну ситуацію, а опиралися на дані, надані українськими законодавцями.

Останні ж, як вказано у документі, «наголошують, що цифрове урядування є реальністю в Україні та забезпечило більшу відкритість та інклюзивність законодавчої роботи, наприклад, система електронних комітетів, що дозволяє здійснювати електронне голосування та відображення результатів голосування онлайн, розробка сайтів і каналів у соціальних мережах, трансляція засідань через YouTube тощо».

«Засідання комітетів та інші заходи проводяться відкрито з обов’язковим залученням розробників та ініціаторів законопроектів, представників відповідних міністерств і відомств, органів місцевого самоврядування та їх об’єднань, громадських і міжнародних організацій, фахівців, фахівців науково-дослідних установ, а також у присутності акредитованих журналістів та представників ЗМІ», - йдеться у Звіті.

Однак дана інформація у Звіті, на жаль, не відповідає дійсності.

Автор: Наталя Мамченко

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