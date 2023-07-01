Верховна Рада схвалила розширення переліку ухвал в КАСУ, які оскаржуються окремо від рішення суду

Верховна Рада на виконання рішення КСУ схвалила законопроект, яким планують покращати становище позивача в адміністративному процесі, який виборює від держави своє право на виконання судового рішення.

Верховна Рада 29 червня ухвалила за основу законопроект 9197 про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства, спрямований на виконання рішення КСУ.

Проект передбачає зміну чинних наразі приписів КАСУ, якими для особи-позивача не встановлено права оскаржити апеляційним порядком ухвалу суду про залишення без задоволення заяви, поданої в порядку статті 383 Кодексу, чим особа-позивач ставиться в гірше процесуальне становище порівняно з відповідачем – суб’єктом владних повноважень.

Так, пропонується розширити вичерпний перелік ухвал, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду (ч. 1 статті 294 Кодексу адміністративного судочинства). А саме доповнити його ухвалою про залишення без задоволення заяви, поданої у порядку, визначеному статтею 383 КАСУ.

Також пропонується удосконалити ч. 6 статті 383 КАСУ в частині передбачення можливості оскарження в порядку статті 294 КАСУ ухвали суду про залишення заяви без задоволення.

На думку авторів, цим проектом закону буде покращено процесуальне становище особи- позивача у адміністративній юстиції.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», КСУ визнав неконституційними норми Кодексу адмінсудочинства (КАСУ), які ставили громадян у нерівне становище з державою в частині можливості апеляційного оскарження.

Нормами КАСУ, що визнані неконституційними, було передбачено, що рішення, ухвалене на користь держави, апеляційному оскарженню не підлягає, а ухвалене на користь громадянина – може бути оскаржено державою в апеляційному порядку.

У редакції до першого читання зміни виглядають наступним чином.

Внести до Кодексу адміністративного судочинства України такі зміни:

1) частину першу статті 294 доповнити пунктом 28 такого змісту:

«28) залишення без задоволення заяви, поданої у порядку, встановленому статтею 383 цього Кодексу»;

2) частину шосту статті 383 викласти у такій редакції:

«6. За відсутності обставин протиправності відповідних рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень-відповідача та порушення ним прав, свобод, інтересів особи-позивача, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без задоволення, яка може бути оскаржена в порядку, встановленому статтею 294 цього Кодексу. За наявності підстав для задоволення заяви суд постановляє ухвалу в порядку, передбаченому статтею 249 цього Кодексу».

Автор: Наталя Мамченко

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