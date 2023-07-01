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Верховная Рада одобрила расширение перечня определений в КАСУ, которые обжалуются отдельно от решения суда

09:00, 1 июля 2023
Верховная Рада во исполнение решения КСУ одобрила законопроект, которым планируют улучшить положение истца в административном процессе, борющемся с государством за свое право на исполнение судебного решения.
Верховная Рада одобрила расширение перечня определений в КАСУ, которые обжалуются отдельно от решения суда
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Верховная Рада 29 июня приняла за основу законопроект 9197 о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства, направленный на исполнение решения КСУ.

Проект предусматривает изменение действующих предписаний КАСУ, которыми для лица-истца не установлено право обжаловать апелляционным порядком определение суда об оставлении без удовлетворения заявления, поданного в порядке статьи 383 Кодекса, чем лицо-истец ставится в худшее процессуальное положение по сравнению с ответчиком – субъектом властных полномочий.

Так, предлагается расширить исчерпывающий перечень определений, на которые могут быть поданы апелляционные жалобы отдельно от решения суда (ч. 1 статьи 294 Кодекса административного судопроизводства). А именно дополнить его постановлением об оставлении без удовлетворения заявления, поданного в порядке, определенном статьей 383 КАСУ.

Также предлагается усовершенствовать ч. 6 статьи 383 КАСУ в части предвидения возможности обжалования порядке статьи 294 КАСУ определения суда об оставлении заявления без удовлетворения.

По мнению авторов, этим проектом закона будет улучшено процессуальное положение истца в административной юстиции.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», КСУ признал неконституционными нормы Кодекса админсудопроизводства (КАСУ), которые ставили граждан в неравное положение с государством по возможности апелляционного обжалования.

Нормы КАСУ, признанные неконституционными, предусматривают, что решение, принятое в пользу государства, апелляционному обжалованию не подлежит, а принятое в пользу гражданина – может быть обжаловано государством в апелляционном порядке.

В редакции к первому чтению изменения выглядят следующим образом.

Внести в Кодекс административного судопроизводства Украины следующие изменения:

1) часть первую статьи 294 дополнить пунктом 28 следующего содержания:

«28) оставление без удовлетворения заявления, поданного в порядке, установленном статьей 383 настоящего Кодекса»;

2) часть шестую статьи 383 выложить такой редакции:

«6. При отсутствии обстоятельств противоправности соответствующих решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий-ответчика и нарушения им прав, свобод, интересов личности-истца, суд выносит определение об оставлении заявления без удовлетворения, которое может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 294 настоящего Кодекса . При наличии оснований для удовлетворения заявления суд выносит определение в порядке, предусмотренном статьей 249 настоящего Кодекса».

Автор: Наталья Мамченко

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