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  1. В Украине

Перевод средств через терминалы самообслуживания: НБУ существенно изменил требования

08:07, 1 июля 2023
В Украине ужесточились требования для перевода средств через терминалы самообслуживания.
Перевод средств через терминалы самообслуживания: НБУ существенно изменил требования
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30 июня Национальный банк Украины сообщил, что уточнил требования к предоставлятелям платежных услуг и их коммерческим агентам во время проведения ими операций по внесению наличных денег, в частности через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС). Об этом сказано на официальном сайте НБУ.

С 1 августа 2023 добавляются реквизиты к квитанциям, которые формируются при осуществлении наличных операций с использованием платежных устройств, в частности через ПТКС.

Так, квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью ПТКС для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

Также в случае инициирования операции по внесению наличных с помощью ПТКС для ее зачисления на счета плательщик при совершении такой операции должен:

ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;

получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);

ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;

получить квитанцию.

Каких операции касается?

Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС.

В то же время они не распространяются на такие популярные платежи, производимые через ПТКС, как:

оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);

оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);

оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);

оплата маршрутных пассажирских перевозок;

пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;

уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

Такие нормы предусмотрены постановлениями Правления Национального банка Украины от 30 июня 2023 г. № 90 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» и № 89 «О внесении Изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине».

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