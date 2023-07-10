Кабмін взяв на себе зобов'язання щодо відновлення декларування активів, — представник МВФ в Україні

Уряд взяв на себе зобов'язання щодо просування найважливіших реформ у сфері управління та боротьби з корупцією, у тому числі щодо декларування активів, боротьби з відмиванням грошей та САП.

Одне з зобов’язань України в рамках програми МВФ це відновлення електронного декларування. Про це нагадав постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян в інтерв’ю Укрінформ.

«Радикальні структурні реформи для зміцнення інституцій, що сприяють належному врядуванню та боротьбі з корупцією, мають вирішальне значення з кількох причин. Вони надзвичайно важливі для залучення іноземних інвестицій, оскільки інвестори хочуть бути впевненими в існування рівних умов в Україні. Важливо також підтримати прагнення України до вступу до ЄС та зберегти довіру іноземних донорів, які надають фінансову підтримку Україні. Поєднання дуже великих потреб у фінансування та обмежених ресурсів вимагає ще більшої уваги, як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні, до прозорого та ефективного управління та постійних антикорупційних зусиль.

Влада погоджується з тим, що побудова системи сильного врядування має важливе значення для світлого майбутнього України, і взяла на себе зобов'язання просувати найважливіші реформи управління та боротьби з корупцією.

До них відносяться реформи, що підтримують декларування активів, боротьбу з відмиванням грошей та діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Це допоможе пом'якшити корупційні ризики під час воєнного стану та сприятиме довірі громадськості та донорів у післявоєнний період.

Програма реформ та можливості для вдосконалення на цьому фронті великі, і ми вітаємо постійні зусилля, направлені на боротьбу з корупцією на високому рівні: НАБУ та САП нещодавно провели розслідування та заарештували вищу посадову особу судової гілки влади; очікується, що угода про обмін інформацією та вдосконалення механізмів контролю між НАБУ та Державним агентством відновлення сприятиме прозорості та підзвітності у зусиллях з відбудови та реконструкції», зазначив він.

Під час наступного перегляду програми МВФ акцентуватиме увагу і на ефективності заходів з боротьби з корупцією.

«Зокрема, в найближчій перспективі бюджетно-податкова політика буде продовжувати зосереджуватись на забезпеченні адекватних ресурсів для пріоритетних витрат, підтримці міцної податкової бази, у тому числі шляхом утримання від заходів, які можуть підірвати податкову базу, та збереженні фіскальної та боргової стійкості.

Ключовими цілями монетарної та валютно-курсової політики залишаються підтримка стійкої дезінфляції та стабільності валютного курсу, в тому числі шляхом збереження адекватного рівня валютних резервів, а також виваженим управлінням надлишковою ліквідністю воєнного часу. НБУ розробив, у співпраці з експертами МВФ та відповідно до зобов'язань за програмою, стратегію переходу до більш гнучкого обмінного курсу, пом’якшення валютних умов та повернення до системи інфляційного таргетування за наявності необхідних передумов.

У фінансовому секторі високими пріоритетами залишаються діагностика банків, реформи банківського нагляду, управління державними банками та планування на випадок надзвичайних ситуацій.

Що стосується управління, як зазначалося раніше, уряд взяв на себе зобов'язання щодо просування найважливіших реформ у сфері управління та боротьби з корупцією, у тому числі щодо декларування активів, боротьби з відмиванням грошей та САП.

Крім того, було узгоджено чотири нові структурні маяки для зміцнення короткострокової макроекономічної та фінансової стабільності та збереження динаміки реформ. Вони стосуються заходів податкового та митного адміністрування; змін до Бюджетного кодексу для підтримки підготовки бюджету на 2024 рік; пропозицій щодо стримування потенційних фіскальних ризиків та активізації необхідної реформи корпоративного управління в Оператора газотранспортної системи», повідомив Ваграм Степанян.

Автор: Наталя Мамченко

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