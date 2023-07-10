Кабмин взял на себя обязательство по возобновлению декларирования активов, — представитель МВФ в Украине

Правительство взяло на себя обязательства по продвижению важнейших реформ в сфере управления и борьбы с коррупцией, в том числе по декларированию активов, борьбе с отмыванием денег и САП.

Одно из обязательств Украины в рамках программы МВФ – это восстановление электронного декларирования. Об этом напомнил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян в интервью Укринформу.

«Радикальные структурные реформы для укрепления институтов, способствующих надлежащему управлению и борьбе с коррупцией, имеют решающее значение по нескольким причинам. Они очень важны для привлечения иностранных инвестиций, поскольку инвесторы хотят быть уверенными в существовании равных условий в Украине. Важно также поддержать стремление Украины к вступлению в ЕС и сохранить доверие иностранных доноров, оказывающих финансовую поддержку Украине. Сочетание очень больших потребностей в финансировании и ограниченных ресурсов требует еще большего внимания, как на внутреннем, так и на международном уровне, к прозрачному и эффективному управлению и постоянным антикоррупционным усилиям.

Власти соглашаются с тем, что построение системы сильного управления имеет важное значение для светлого будущего Украины, и обязалось продвигать важнейшие реформы управления и борьбы с коррупцией.

К ним относятся реформы, поддерживающие декларирование активов, борьбу с отмыванием денег и деятельность Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Это поможет смягчить коррупционные риски во время военного положения и будет способствовать доверию общественности и доноров в послевоенный период.

Программа реформ и возможности для усовершенствования на этом фронте большие, и мы приветствуем постоянные усилия, направленные на борьбу с коррупцией на высоком уровне: НАБУ и САП недавно провели расследование и арестовали высшее должностное лицо судебной ветви власти; ожидается, что соглашение об обмене информацией и совершенствовании механизмов контроля между НАБУ и Государственным агентством восстановления будет способствовать прозрачности и подотчетности в усилиях по восстановлению и реконструкции», - отметил он.

Во время следующего пересмотра программы МВФ будет акцентировать внимание и на эффективности мер по борьбе с коррупцией.

«В частности, в ближайшей перспективе бюджетно-налоговая политика будет продолжать сосредотачиваться на обеспечении адекватных ресурсов для приоритетных расходов, поддержании прочной налоговой базы, в том числе путем удержания от мер, которые могут взорвать налоговую базу, и сохранения фискальной и долговой устойчивости.

Ключевыми целями монетарной и валютно-курсовой политики остаются поддержание устойчивой дезинфляции и стабильности валютного курса, в том числе путем сохранения адекватного уровня валютных резервов, а также взвешенным управлением избыточной ликвидностью военного времени. НБУ разработал, в сотрудничестве с экспертами МВФ и в соответствии с обязательствами по программе, стратегию перехода к более гибкому обменному курсу, смягчение валютных условий и возвращение в систему инфляционного таргетирования при наличии необходимых предпосылок.

В финансовом секторе высокими приоритетами остаются диагностика банков, реформы банковского надзора, управление государственными банками и планирование чрезвычайных ситуаций.

Что касается управления, как отмечалось ранее, правительство взяло на себя обязательства по продвижению важнейших реформ в сфере управления и борьбы с коррупцией, в том числе по декларированию активов, борьбе с отмыванием денег и САП.

Кроме того, были согласованы четыре новых структурных маяка для укрепления краткосрочной макроэкономической и финансовой стабильности и сохранения динамики реформ. Они касаются мер налогового и таможенного администрирования; изменений в Бюджетный кодекс для поддержки подготовки бюджета на 2024 год; предложений по сдерживанию потенциальных фискальных рисков и активизации необходимой реформы корпоративного управления у Оператора газотранспортной системы», сообщил Ваграм Степанян.

Автор: Наталья Мамченко

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