Керівник апарату суду завантажував неіснуючі рішення суду до системи, завдяки чому вдалося заволодіти квартирами одеситів

Керівник апарату суду, будучи одним із уповноважених підписувати електронні копії судових рішень, сприяв злочинній групі у заволодінні квартирами одиноких померлих громадян в Одесі, вказує прокуратура.

Керівника апарату одного з райсудів Одеси викрито на тому, що він допомагав у шахрайській схемі заволодіння квартирами померлих громадян, повідомляє прокуратура Одеської області.

За даними «Судово-юридичної газети», йдеться про Суворовський райсуд Одеси.

Так, за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру керівнику апарату одного з районних судів Одеси за фактами пособництва у шахрайстві та внесення неправдивих відомостей до автоматизованої системи, що функціонує в суді (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 376-1 КК України).

Як вказує прокуратура, «керівник апарату суду, будучи одним із уповноважених підписувати електронні копії судових рішень, сприяв злочинній групі у заволодінні квартирами одиноких померлих громадян в Одесі».

«Він завантажував до Єдиного державного реєстру судових рішень неіснуючі рішення суду та видавав листи щодо їх наявності у суді», - зазначає прокуратура.

У такій спосіб, на підставі підроблених рішень суду, зловмисники незаконно заволоділи щонайменше 3 об’єктами нерухомості в Одесі на загальну суму 1,6 млн гривень.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на його майно.

Стосовно організатора та членів злочинної групи слідство триває.

Втім, слід зауважити, що керівник апарату суду не може безпосередньо завантажувати рішення до Реєстру судових рішень. Адміністратором Реєстру є ДП «Інформаційні судові системи».

Також нагадаємо, раніше керівник Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик раніше зазначив в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті», що є випадки, коли реєстраційні дії проводяться на підставі підроблених судових рішень.

«Так, такі випадки не є поодинокими. Проте слід також розрізняти, чи мав державний реєстратор можливість встановити, що цей документ є підробленим. Можна, умовно кажучи, розрізняти високоякісну підробку і низькоякісну підробку.

Якщо державному реєстратору приносять рішення суду, на якому немає печатки, немає підпису судді, немає відмітки про те, що воно набуло законної сили, то державний реєстратор, володіючи загальними юридичними знаннями, які вже вимагаються від нього, може зрозуміти, що документ підроблений і відповідно не вчиняти реєстраційні дії на підставі таких документів.

Інша справа, коли до державного реєстратора приносять документи, які містять всі необхідні зовнішні реквізити, але він не наділений повноваженням щодо проведення почеркознавчої експертизи, проведення якихось додаткових дій для перевірки достовірності цього документу.

Водночас, на державного реєстратора покладений обов’язок перевірки поданого примірника. За відсутності можливості перевірки поданого примірника шляхом інформаційної взаємодії відповідного державного реєстру та Єдиного державного реєстру судових рішень державний реєстратор зобов’язаний зробити запит до відповідного суду. Порушення цього обов’язку призводить до державної реєстрації на підставі неіснуючого судового рішення», - розповів Віктор Дубовик.

Автор: Наталя Мамченко

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