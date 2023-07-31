Руководитель аппарата суда загружал несуществующие решения суда в систему, благодаря чему удалось завладеть квартирами одесситов

Руководитель аппарата суда, являясь одним из уполномоченных подписывать электронные копии судебных решений, способствовал преступной группе в завладении квартирами одиноких умерших граждан в Одессе, указывает прокуратура.

Руководитель аппарата одного из райсудов Одессы разоблачен на том, что он помогал в мошеннической схеме завладения квартирами умерших граждан, сообщает прокуратура Одесской области.

По данным «Судебно-юридической газеты», речь идет о Суворовском райсуде Одессы.

Так, при процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачен и сообщено о подозрении руководителю аппарата одного из районных судов Одессы по фактам пособничества в мошенничестве и внесении ложных сведений в автоматизированную систему, функционирующую в суде (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст.376-1 УК Украины).

Как указывает прокуратура, «руководитель аппарата суда, являясь одним из уполномоченных подписывать электронные копии судебных решений, способствовал преступной группе в завладении квартирами одиноких умерших граждан в Одессе».

«Он загружал в Единый государственный реестр судебных решений несуществующие решения суда и выдавал письма об их наличии в суде», – отмечает прокуратура.

Таким образом, на основании поддельных решений суда, злоумышленники незаконно завладели по меньшей мере 3 объектами недвижимости в Одессе на общую сумму 1,6 млн. гривен.

Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и наложению ареста на его имущество.

По организатору и членам преступной группы следствие продолжается.

Впрочем, следует отметить, что руководитель аппарата суда не может напрямую загружать решения в Реестр судебных решений. Администратором Реестра является ГП «Информационные судебные системы».

Также напомним, что ранее руководитель Офиса противодействия рейдерству Виктор Дубовик ранее отметил в интервью «Судебно-юридической газете», что есть случаи, когда регистрационные действия проводятся на основании поддельных судебных решений.

«Да, такие случаи не единичны. Однако следует также различать, имел ли государственный регистратор возможность установить, что этот документ поддельный. Можно, условно говоря, различать высококачественный подлог и низкокачественный подлог.

Если государственному регистратору приносят решение суда, на котором нет печати, нет подписи судьи, нет отметки о том, что оно вступило в законную силу, то государственный регистратор, обладая требуемыми от него общими юридическими знаниями, может понять, что документ поддельный и соответственно не совершать регистрационные действия на основании таких документов.

Другое дело, когда к государственному регистратору приносят документы, содержащие все необходимые внешние реквизиты, но он не наделен полномочиями по проведению почерковедческой экспертизы, проведению каких-либо дополнительных действий по проверке достоверности этого документа.

В то же время, на государственного регистратора возложена обязанность проверки представленного экземпляра. При отсутствии возможности проверки представленного экземпляра путем информационного взаимодействия соответствующего государственного реестра и Единого государственного реестра судебных решений государственный регистратор обязан запросить соответствующий суд. Нарушение этой обязанности приводит к государственной регистрации на основании несуществующего судебного решения», - рассказал Виктор Дубовик.

Автор: Наталя Мамченко

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