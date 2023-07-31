Банк в Австралии ограничил переводы на криптовалютные биржи

Представитель учреждения заявил, что Bendigo Bank внедрил новые правила — некоторые мгновенные переводы на криптовалютные биржи получают статус рискованных и блокируются.

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Австралийский Bendigo Bank стал четвертым крупным банком в стране, объявившим о блокировании «криптоплатежей с высоким риском», ссылаясь на необходимость защиты клиентов от инвестиционного мошенничества. Об этом пишет Cointelegraph.

Представитель учреждения заявил, что Bendigo Bank внедрил новые правила — некоторые мгновенные переводы на криптовалютные биржи получают статус рискованных и блокируются. В банке не раскрыли подробностей и не уточнили, транзакции на какие платформы могут попасть под ограничения.

Представитель сказал, что банк определяет транзакции с высоким риском посредством «комбинации факторов».

Причиной блокирования была названа борьба с мошенническими платежами и усиление защиты клиентов.

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