Банк в Австралії обмежив перекази на криптовалютні біржі

Представник установи заявив, що Bendigo Bank запровадив нові правила — деякі миттєві перекази на криптовалютні біржі набувають статусу ризикованих і блокуються.

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Австралійський Bendigo Bank став четвертим великим банком у країні, який оголосив про блокування «криптоплатежів із високим ризиком», посилаючись на необхідність захисту клієнтів від інвестиційного шахрайства. Про це пише Cointelegraph.

Представник установи заявив, що Bendigo Bank запровадив нові правила — деякі миттєві перекази на криптовалютні біржі набувають статусу ризикованих і блокуються. У банку не розкрили подробиць та не уточнили, транзакції на які платформи можуть потрапити під обмеження.

Представник сказав, що банк визначає транзакції з високим ризиком за допомогою «комбінації факторів».

Причиною блокування було названо боротьбу з шахрайськими платежами та посилення захисту клієнтів.

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