Банкомат списав з картки гроші, але не видав їх: інструкція, як діяти

Аби підвищити шанси повернути кошти, які не видав банкомат, потрібно діяти правильно.

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Під час зняття готівки українці нерідко стикаються з тим, що банкомат не видає гроші, проте з рахунку вони списуються. Що робити в такій ситуації розповіли у Нацбанку у коментарі «24 каналу».

У Нацбанку радять українцям, які зіткнулися з такою проблемою відразу звернеться до служби підтримки банку, який видав картку. Менеджеру потрібно надати всі деталі операції – суму, час, розташування банкомата.

При цьому слід залишатися біля банкомата, зберегти чеки якщо банкомат їх видав або зберегти смс-повідомлення, які прийшли замість паперових чеків, та бажано зробити фото або ще краще зняти відео банкомата, де буде відображено послідовність дій клієнта і повідомлення на екрані банкомата.

Додатково варто звернутися до банку – власника банкомата, особливо якщо це не банк-емітент картки. Найчастіше телефон контактного центру банку можна знайти на банкоматі, і також надати інформацію про операцію.

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