У Молдові запровадять кримінальну відповідальність за політичну корупцію

У Кримінальному кодексі з’являться статті за політичну корупцію.

Парламент Молдови проголосував за законопроект, який доповнює Кримінальний кодекс статтями, які містять відповідальність за активну та пасивну політичну корупцію. Такі злочини каратимуть позбавленням волі на строк до 7 років. Про це повідомляє «NewsMaker».

Доповнення до КК містяться у поправці голови юридичної комісії парламенту Олесі Стамате до вже існуючого законопроекту, який обмежує права неконституційних партій.

За пропозицією Стамате до Кримінального кодексу включили дві нові статті.

Стаття 324/1 Пасивна політична корупція передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі за отримання грошей або інших майнових благ виборною особою за вихід із партії та/або перехід до іншої партії.

Стаття 324/2 Активна політична корупція передбачає схоже покарання за підкуп виборної особи з тією самою метою.

Законопроект також запроваджує до КК відповідальність за отримання політичною партією чи конкурентом на виборах незаконного фінансування від злочинної групи.

Як розповіла на засіданні юридичної комісії її голова Олеся Стамате, нові статті КК покликані допомогти у боротьбі з феноменом політичного туризму, у тому числі у парламенті.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.