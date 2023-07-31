В Молдове введут уголовную ответственность за политическую коррупцию

В Уголовном кодексе появятся статьи за политическую коррупцию.

Парламент Молдовы проголосовал за законопроект, который дополняет Уголовный кодекс статьями, содержащими ответственность за активную и пассивную политическую коррупцию. Такие преступления будут наказывать лишением свободы на срок до 7 лет. Об этом сообщает «NewsMaker».

Дополнения в УК содержатся в поправке главы юридической комиссии парламента Олеси Стамате к уже существующему законопроекту, ограничивающему права неконституционных партий.

По предложению Стамате в Уголовный кодекс включили две новые статьи.

Статья 324/1 Пассивная политическая коррупция предполагает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы за получение денег или других имущественных благ выборным лицом за выход из партии и/или переход в другую партию.

Статья 324/2 Активная политическая коррупция предполагает похожее наказание за подкуп выборного лица с той же целью.

Законопроект также вводит в УК ответственность за получение политической партией или конкурентом на выборах незаконного финансирования от преступной группы.

Как рассказала на заседании юридической комиссии ее глава Олеся Стамате, новые статьи УК призваны помочь в борьбе с феноменом политического туризма, в том числе в парламенте.

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