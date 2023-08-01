PlayStation 5 подешевела: чего ждать дальше

Sony пытается распродать запасы PS5 перед выпуском новой версии.

Источник фото: BBC

Sony запустила во многих странах мира, в том числе и в Украине, акцию на PlayStation 5, которая продлится до 7 августа, – сообщает The Verge.

Например, в Великобритании цена упала до 399,99 фунта стерлингов вместо 479,99 фунта, а в Германии - до 459,99 евро вместо 549,99 евро. В Украине в крупнейших магазинах цена фигурирует на отметке 19999 грн вместо 22699 грн. Стоимость консоли опустилась на 11,9%.

Компания стремится распродать имеющиеся запасы PS5 перед выходом этой осенью новой модели консоли со съемным дисководом PS5 Slim. Она заменит собой обе нынешние модификации.

Уже осенью 2024 года компания должна выпустить PS5 Pro - более мощную версию основной консоли. Ожидается, что она будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8К.

Вместе с тем, следующее поколение консолей - PlayStation 6 - будет представлено только в 2028 году.

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