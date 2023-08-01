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PlayStation 5 подешевшала: чого чекати далі

00:09, 1 серпня 2023
Sony намагається розпродати запаси PS5 перед випуском нової версії.
PlayStation 5 подешевшала: чого чекати далі
Джерело фото: BBC
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Sony запустила в багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, акцію на PlayStation 5, яка триватиме до 7 серпня, – повідомляє The Verge.

Наприклад, у Великобританії ціна впала до 399,99 фунта стерлінгів замість 479,99 фунта, а в Німеччині – до 459,99 євро замість 549,99 Євро. В Україні у найбільших магазинах ціна фігурує на позначці 19999 грн замість 22699 грн. Вартість консолі опустилася на 11,9%.

Компанія прагне розпродати наявні запаси PS5 перед виходом цієї осені нової моделі консолі зі знімним дисководом PS5 Slim. Вона замінить собою обидві нинішні модифікації.

Вже восени 2024 року компанія повинна випустити PS5 Pro – більш потужну версію основної консолі. Очікується, що вона буде орієнтована на постійний фреймрейт при роздільній здатності 4K, також буде додано режим продуктивності в 8К.

Разом з тим, наступне покоління консолей – PlayStation 6 – буде представлено тільки в 2028 році.

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