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  1. Суд інфо
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4 серпня у Верховному Суді відбудеться Пленум

16:39, 31 липня 2023
Пленум запланований на 10:00.
4 серпня у Верховному Суді відбудеться Пленум
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У п'ятницю, 4 серпня, о 10:00 у приміщенні Верховного Суду розпочнеться засідання Пленуму ВС.

Як стало відомо нашому виданню, проектом постанови Пленуму Верховного Суду пропонується визнати, що окремі положення законопроекту 9454 (та альтернативного до нього) створюють загрозу незалежності судової гілки влади та призведуть до порушення принципу суддівської незалежності. Також пропонується визнати ці окремі положення такими, що потребують доопрацювання. Серед іншого, Пленум може розглянути і подання голови ВС про скликання наступного Пленуму.

Проєкт порядку денного передбачає розгляд питання про звернення до Верховної Ради України щодо проєктів Закону України від 29 червня 2023 року № 9438 та від 14 липня 2023 року № 9438-1 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя».

Крім того, заплановано під час засідання розглянути питання стосовно звернення до Верховної Ради України щодо проєкту Закону України від 3 липня 2023 року № 9454 та від 11 липня 2023 року № 9454-1 «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"» щодо запровадження додаткових процедур для зміцнення довіри суспільства до судової влади».

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Офісі Президента закликали Вищу раду правосуддя, ВККС і Верховний Суд усвідомити реальний стан справ в судовій владі і почати працювати над вирішенням проблем.

Також заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов у коментарі «Судово-юридичній газеті» зазначив, що питання запровадження поліграфу для суддів зараз фактично на розсуді ВРП і парламентарів.

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