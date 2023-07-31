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  1. В Україні

Музей історії України у Другій світовій війні перейменують на Музей війни за незалежність

16:36, 31 липня 2023
Рішення про перейменування було ухвалено на засіданні Вченої ради музею.
Музей історії України у Другій світовій війні перейменують на Музей війни за незалежність
Джерело фото: president.gov.ua
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Національний музей історії України у Другій світовій війні, розташований у Києві, перейменують на Національний музей війни за незалежність. Про це повідомив в інтерв'ю «Українському Радіо» гендиректор музею Юрій Савчук.

«Ми боремося за те, щоб наш музей став місцем пам'яті у сучасній російсько-українській війні»,  – зазначив Юрій Савчук.

Зв його словами, рішення про перейменування було ухвалено на засіданні Вченої ради музею.

Але перейменування – це певний процес, який має кілька складових — і наукову, і юридичну.

«Спочатку має відбутися Вчена Рада. Далі ми вже надіслали інформацію до Міністерства культури і інформаційної політики. Потім має відбутися певна процедура, погодження. Але це вже процес. Він перейшов зі стадії декларативного або дискусійного у юридичну колію. Вченою Радою Національного музею історії України у Другій світовій війні було ухвалено одноголосне рішення у складі членів Вченої ради, а також запрошених гостей. І ми надіслали відповідні запити з інформацією до провідних інституцій у сфері політики пам'яті – Інституту національної пам'яті та Інституту історії України Національної академії наук.

Тобто, є ініціатива і назва, створена у музеї, викликана музейним досвідом, новим осмисленням місії музею», – заявив Юрій Савчук.

Раніше ми писали, що монумент «Батьківщина-мати» у Києві хочуть перейменувати на «Україна-мати».

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