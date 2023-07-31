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В Україні вдруге військовому вживили протез кістку: історія з центрі «Незламні»

23:59, 31 липня 2023
У центрі «Незламні» вдруге в Україні військовому вживили протез прямо у кістку, чоловік починає знову ходити.
В Україні вдруге військовому вживили протез кістку: історія з центрі «Незламні»
Джерело фото: Перше медичне об'єднання Львова
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У національному реабілітаційному центрі «Незламні» військовому з Полтави провели остеоінтеграційне протезування, – повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

Олександр Журавель – другий в Україні пацієнт із вживленим у кістку протезом.

24 лютого 2022 року вступив до місцевої тероборони, а потім перекваліфікувався парамедики.

Важке поранення Олександр отримав у січні під Соледаром, коли евакуював пораненого. Почався мінометний обстріл і один зі снарядів влучив поруч з Олександром. Коли він розплющив очі, то побачив, що залишки правої ноги тримаються лише на кількох м’язах.

Спершу понівечену кінцівку ампутували у Дніпрі, після чого захисник ще 11 днів перебував у комі. Далі важкопораненого перевезли до Києва, де він ще два з половиною місяці перебував у реанімації. Потім лікувався у Чернівцях. А на протезування та реабілітацію Олександра скерували до Львова.

«Під час перебування тут Сашка, сюди саме приїздить гуру остеоінтеграційного методу протезування - австралійський лікар Муньєд Аль Мудеріс. Олександр стає одним із трьох пацієнтів, яким вживлюють імплант, до якого кріпиться протез, прямо в кістку. Така штучна кінцівка має ряд переваг. Вона більш чутлива і функціональна у порівнянні з традиційними методами протезування», – розповіли в медоб'єднанні.

За пів року після важкого поранення і втрати ноги Сашко починає знову ходити.

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