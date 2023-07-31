Біля елітного курортного містечка на півдні Франції аварійно сів на воду і потонув літак

Люди залишилися неушкодженими і їх швидко підібрали, але літак потонув.

Джерело фото: BFM Nice

На півдні Франції біля елітного курортного містечка здійснив аварійну посадку і потонув пасажирський літак.

Про це повідомляють французькі ЗМІ.

Інцидент стався у неділю вранці. На борту були троє людей – чоловік і двоє жінок, який вдалося врятувати.

Через проблеми з мотором пілот здійснив аварійну посадку на морі за 600 метрів від пляжу Фрежюс, що знаходиться на Лазурному березі Франції в регіоні Прованс.

Un avion de tourisme amerrit en urgence au large de Fréjus: les images du sauvetage des passagers pic.twitter.com/vbdh71Xi7s — BFM Toulon Var (@BFMVar) July 31, 2023

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