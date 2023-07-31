Біля елітного курортного містечка на півдні Франції аварійно сів на воду і потонув літак

На півдні Франції біля елітного курортного містечка здійснив аварійну посадку і потонув пасажирський літак.
Про це повідомляють французькі ЗМІ.
Інцидент стався у неділю вранці. На борту були троє людей – чоловік і двоє жінок, який вдалося врятувати.
Через проблеми з мотором пілот здійснив аварійну посадку на морі за 600 метрів від пляжу Фрежюс, що знаходиться на Лазурному березі Франції в регіоні Прованс.
Un avion de tourisme amerrit en urgence au large de Fréjus: les images du sauvetage des passagers pic.twitter.com/vbdh71Xi7s— BFM Toulon Var (@BFMVar) July 31, 2023
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.