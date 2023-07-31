Возле элитного курортного городка на юге Франции аварийно сел на воду и утонул самолет

Люди остались невредимыми и их быстро подобрали, но самолет утонул.

Источник фото: BFM Nice

На юге Франции возле элитного курортного городка совершил аварийную посадку и утонул пассажирский самолет.

Об этом сообщают французские СМИ.

Инцидент произошел в воскресенье утром. На борту находились три человека – мужчина и две женщины, который удалось спасти.

Из-за проблем с мотором пилот совершил аварийную посадку на море в 600 метрах от пляжа Фрежюс, который находится на Лазурном берегу Франции в регионе Прованс.

Un avion de tourisme amerrit en urgence au large de Fréjus: les images du sauvetage des passagers pic.twitter.com/vbdh71Xi7s — BFM Toulon Var (@BFMVar) July 31, 2023

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