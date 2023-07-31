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  1. В Украине

В Украине во второй раз военному вживили протез в кость: история из центра «Незламні»

23:59, 31 июля 2023
В центре «Незламні» во второй раз в Украине военному вживили протез прямо в кость, мужчина начинает снова ходить.
В Украине во второй раз военному вживили протез в кость: история из центра «Незламні»
Источник фото: Первое медицинское объединение Львова
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В национальном реабилитационном центре «Незламні» военному из Полтавы провели остеоинтеграционное протезирование, – сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

Александр Журавель – второй в Украине пациент с вживленным в кость протезом.

24 февраля 2022 года вступил в местную теробороны, а затем переквалифицировался парамедика.

Тяжелое ранение Александр получил в январе под Соледаром, когда эвакуировал раненого. Начался минометный обстрел и один из снарядов попал рядом с Александром. Когда он открыл глаза, то увидел, что остатки правой ноги держатся только на нескольких мышцах.

Сначала изуродованную конечность ампутировали в Днепре, после чего защитник еще 11 дней находился в коме. Далее тяжелораненного перевезли в Киев, где он еще два с половиной месяца находился в реанимации. Затем лечился в Черновцах. А на протезирование и реабилитацию Александра направили во Львов.

«Во время пребывания здесь Саши, сюда как раз приезжает гуру остеоинтеграционного метода протезирования - австралийский врач Муньед Аль Мудерис. Александр становится одним из трех пациентов, которым вживляют имплант, к которому крепится протез, прямо в кость. Такая искусственная конечность имеет ряд преимуществ. Она более чувствительна и функциональна по сравнению с традиционными методами протезирования», – рассказали в медобъединении.

Через полгода после тяжелого ранения и потери ноги Саша начинает снова ходить.

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