Музей истории Украины во Второй мировой войне переименуют в Музей войны за независимость

Решение о переименовании было принято на заседании Ученого совета музея.

Источник фото: president.gov.ua

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, расположенный в Киеве, переименуют в Национальный музей войны за независимость. Об этом сообщил в интервью «Украинскому Радио» гендиректор музея Юрий Савчук.

«Мы боремся за то, чтобы наш музей стал местом памяти в современной российско-украинской войне», - отметил Юрий Савчук.

По его словам, решение о переименовании было принято на заседании Ученого совета музея.

Но переименование – это определенный процесс, который имеет несколько составляющих – и научную, и юридическую.

«Сначала должен состояться Ученый Совет. Далее мы уже направили информацию в Министерство культуры и информационную политику. Затем должна пройти определенная процедура, согласование. Но это уже процесс. Он перешел со стадии декларативного или дискуссионного в юридическую колею. Ученым Советом Национального музея истории Украины во Второй мировой войне было принято единогласное решение в составе членов Ученого совета, а также приглашенных гостей. И мы направили соответствующие запросы с информацией в ведущие институции в сфере политики памяти – Институту национальной памяти и Институту истории Украины Национальной академии наук.

То есть, есть инициатива и название, созданное в музее, вызванное музейным опытом, новым осмыслением миссии музея», – заявил Юрий Савчук.

Ранее мы писали, что монумент «Родина-мать» в Киеве хотят переименовать на «Украина-мать».

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