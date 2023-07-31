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4 августа в Верховном Суде состоится Пленум

16:39, 31 июля 2023
Пленум запланирован на 10:00.
4 августа в Верховном Суде состоится Пленум
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В пятницу, 4 августа, в 10:00 в помещении Верховного Суда начнется заседание Пленума ВС.

Как стало известно нашему изданию, проектом постановления Пленума Верховного Суда предлагается признать, что отдельные положения законопроекта 9454 (и альтернативного ему) создают угрозу независимости судебной ветви власти и приведут к нарушению принципа судейской независимости. Также предлагается признать эти отдельные положения требующими доработки. Среди прочего Пленум может рассмотреть и представление главы ВС о созыве следующего Пленума.

Проект повестки дня предусматривает рассмотрение вопроса об обращении в Верховную Раду Украины по проектам Закона Украины от 29 июня 2023 года № 9438 и от 14 июля 2023 года № 9438-1 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины об усилении ответственности за коррупционные уголовные правонарушения в области правосудия».

Кроме того, запланировано во время заседания рассмотреть вопрос об обращении в Верховную Раду Украины по проекту Закона Украины от 3 июля 2023 года № 9454 и от 11 июля 2023 года № 9454-1 «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" » о введении дополнительных процедур для укрепления доверия общества к судебной власти».

Напомним, ранее мы писали, что в Офисе Президента призвали Высший совет правосудия, ВККС и Верховный Суд осознать реальное положение дел в судебных властях и начать работать над решением проблем.

Также заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов в комментарии «Судебно-юридической газете» отметил, что вопрос о введении полиграфа для судей сейчас фактически на усмотрении ВСП и парламентариев.

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