Банкомат списал с карты деньги, но не выдал их: инструкция, как поступить

Чтобы повысить шансы вернуть средства, которые не выдал банкомат, нужно действовать правильно.

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При снятии наличных украинцы нередко сталкиваются с тем, что банкомат не выдает деньги, однако со счета они списываются. Что делать в такой ситуации рассказали в Нацбанке в комментарии «24 каналу».

В Нацбанке советуют украинцам, которые столкнулись с такой проблемой сразу обратится в службу поддержки банка, который выдал карту. Менеджеру нужно предоставить все детали операции - сумму, время, расположение банкомата.

При этом следует оставаться возле банкомата, сохранить чеки если банкомат их выдал или сохранить смс-сообщения, которые пришли вместо бумажных чеков, и желательно сделать фото или еще лучше снять видео банкомата, где будет запечатлена последовательность действий клиента и сообщения на экране банкомата.

Дополнительно стоит обратиться в банк - владелец банкомата, особенно если это не банк-эмитент карты. Чаще всего телефон контактного центра банка можно найти на банкомате, и также предоставить информацию об операции.

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