Кабмін схвалив Стратегію, яка пропонує удосконалити механізм конфіскації у цивільному процесі

АРМА забезпечуватиме роботу міжвідомчої групи для реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки.

Кабінет Міністрів утворить міжвідомчу робочу група з підготовки пропозицій щодо питань реалізації Стратегії повернення активів, організаційне забезпечення якої буде покладено на АРМА. Також планується поширити правовий режим конфіскації необґрунтованих активів не тільки стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (що стосується активів корупційного походження), але і щодо випадків іншого незаконного походження активів, зокрема одержаних від вчинення інших правопорушень, та запровадження ефективного механізму конфіскації у цивільному процесі.

Відповідні зміни передбачені розпорядженням Кабміну від 1 серпня, яким він схвалив Стратегію повернення активів на 2023 — 2025 роки.

Як зазначають автори документу, на сьогодні суми незаконно набутих в Україні і виведених за кордон активів обчислюються сотнями мільйонів доларів США. Їх повернення має стати одним з пріоритетів роботи органів прокуратури і правоохоронних органів.

Але законодавством задекларовано лише функцію АРМА щодо участі у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших кримінальних правопорушень.

За словами авторів, у результаті досягнення цілей Стратегії, в Україні буде запроваджено дієвий правовий механізм реального повернення в державу виведених за кордон активів, що також дасть змогу істотно прискорити збір необхідних доказів та здійснення правосуддя у відповідних кримінальних провадженнях.

Також автори вказують, що Єврокомісія 17 червня 2022 р. ухвалила Висновок щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, у якому, зокрема наголошено на необхідності прийняття Стратегії повернення активів.

Щодо удосконалення законодавства у сфері повернення активів, то автори пропонують, серед іншого, наступне:

здійснення заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування з метою забезпечення конфіскації майна, вартість якого відповідає доходам від кримінальних правопорушень (конфіскація вартості);

забезпечення поширення правового режиму конфіскації необґрунтованих активів не тільки стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (що стосується активів корупційного походження), але і щодо випадків іншого незаконного походження активів, зокрема одержаних від вчинення інших правопорушень, та запровадження ефективного механізму конфіскації у цивільному процесі;

узгодження згідно із законодавством порядку застосування спеціальної конфіскації (як заходу) і конфіскації майна (як санкції);

розширення засобів виявлення та розшуку активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, у кримінальних провадженнях та справах про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави;

врегулювання питання повернення запитуючій стороні арештованих активів включно із законно придбаними активами або іншим майном у випадках, коли застосовується конфіскація коштів, що відповідає вартості такого майна;

запровадження як заходу забезпечення кримінального провадження припинення операцій (заморожування) у розумінні чинних міжнародних договорів з метою тимчасової заборони передачі, перетворення, відчуження або тимчасового вступу у володіння таким майном, або тимчасового здійснення контролю над ним, необхідності надання повноважень з ініціювання такого заходу та визначення переліку державних органів, що матимуть такі повноваження.

Також пропонується:

забезпечення та встановлення на законодавчому рівні порядку доступу до автоматизованих інформаційних та довідкових систем, реєстрів і банків даних, держателями яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, установи (зокрема фінансові), організації, а також до іншої інформації, що перебуває в їх володінні чи розпорядженні;

забезпечення розвитку можливостей використання відкритих даних під час виявлення та розшуку активів, законодавчого врегулювання питань розширення взаємодії з недержавним сектором у відповідному напрямі;

залучення міжнародних компаній-провайдерів, що володіють корпоративною інформацією про активи юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств у всіх доступних іноземних державах чи мають доступ до такої інформації;

законодавче удосконалення операційних спроможностей правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

створення можливостей та встановлення порядку оперативного обміну електронною інформацією з питань виявлення та розшуку активів, зокрема відомостями та матеріалами досудового розслідування, між АРМА та правоохоронними органами з метою оперативного реагування на ризики приховування активів, знищення та штучне зменшення їх вартості, передачі права власності на активи третім особам, зміни форми активу, виведення активів за межі державного/митного кордону України та інші дії, що вчиняються окремими особами, групами осіб з метою уникнення кримінальної відповідальності в частині застосування покарання у вигляді конфіскації майна;

посилення взаємодії з банківськими та фінансовими установами, приватним сектором та громадськістю під час виявлення та розшуку активів.

Крім того, Стратегія передбачає:

запровадження механізму та порядку залучення до розшуку активів суб’єктів господарювання, які надають послуги з розшуку та фінансування судових процесів з повернення активів;

розроблення рекомендацій (типології справ) щодо конфіскації та повернення активів;

врегулювання питання внутрішнього розподілу повернутих на користь держави активів.

Кабінет Міністрів України утворить міжвідомчу робоча група з підготовки пропозицій щодо питань реалізації Стратегії.

Організаційне забезпечення міжвідомчої робочої групи покладається на АРМА.

АРМА щороку не пізніше 1 квітня оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті аналітичний звіт про стан реалізації Стратегії за попередній рік, який містить узагальнену оцінку прогресу реалізації Стратегії.

Автор: Наталя Мамченко

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