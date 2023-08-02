Кабмин одобрил Стратегию, предлагающую усовершенствовать механизм конфискации в гражданском процессе

АРМА будет обеспечивать работу межведомственной группы по реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы.

Кабинет Министров создаст межведомственную рабочую группу по подготовке предложений по вопросам реализации Стратегии возврата активов, организационное обеспечение которой будет возложено на АРМА. Также планируется распространить правовой режим конфискации необоснованных активов не только в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (что касается активов коррупционного происхождения), но и случаев другого незаконного происхождения активов, в частности полученных от совершения других правонарушений, и внедрить эффективный механизм конфискации в гражданском процессе.

Соответствующие изменения предусмотрены распоряжением Кабмина от 1 августа, которым он одобрил Стратегию возвращения активов на 2023-2025 годы.

Как отмечают авторы документа, на сегодняшний день суммы незаконно приобретенных в Украине и выведенных за границу активов исчисляются сотнями миллионов долларов США. Их возвращение должно стать одним из приоритетов работы органов и правоохранительных органов.

Но законодательством задекларирована только функция АРМА по участию в обеспечении представительства прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах по делам, связанным с возвратом активов, полученных от коррупционных и других уголовных правонарушений.

По словам авторов, в результате достижения целей Стратегии в Украине будет введен действенный правовой механизм реального возвращения в государство выведенных за границу активов, что также позволит существенно ускорить сбор необходимых доказательств и осуществление правосудия в соответствующих уголовных производствах.

Также авторы указывают, что Еврокомиссия 17 июня 2022 г. приняла Заключение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, в котором, в частности, отмечена необходимость принятия Стратегии возвращения активов.

Что касается усовершенствования законодательства в сфере возврата активов, то авторы предлагают, среди прочего, следующее:

осуществление мероприятий по обеспечению уголовного производства на стадии досудебного расследования с целью обеспечения конфискации имущества, стоимость которого соответствует доходам от уголовных правонарушений (конфискация стоимости);

обеспечение распространения правового режима конфискации необоснованных активов не только в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (что касается активов коррупционного происхождения), но и случаев другого незаконного происхождения активов, в частности полученных от совершения других правонарушений, и внедрения эффективного механизма конфискации в гражданском процессе;

согласование согласно законодательству порядка применения специальной конфискации (как меры) и конфискации имущества (как санкции);

расширение средств выявления и розыска активов, полученных от коррупционных и других преступлений, по уголовным производствам и делам о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства;

урегулирование вопроса возврата запрашивающей стороне арестованных активов, включая законно приобретенные активы или иное имущество в случаях, когда применяется конфискация средств, соответствующая стоимости такого имущества;

введение как меры обеспечения уголовного производства прекращения операций (замораживания) в понимании действующих международных договоров с целью временного запрета передачи, преобразования, отчуждения или временного вступления во владение таким имуществом или временного осуществления контроля над ним, необходимости предоставления полномочий по инициированию такого мероприятия и определения перечня государственных органов, обладающих такими полномочиями.

Также предлагается:

обеспечение и установление на законодательном уровне порядка доступа к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателями которых являются государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия, учреждения (в том числе финансовые), организации, а также другой информации, что находится в их владении или распоряжении;

обеспечение развития возможностей использования открытых данных при выявлении и поиске активов, законодательного урегулирования вопросов расширения взаимодействия с негосударственным сектором в соответствующем направлении;

привлечение международных компаний-провайдеров, владеющих корпоративной информацией об активах юридических лиц, физических лиц, предприятий во всех доступных иностранных государствах или имеющих доступ к такой информации;

законодательное усовершенствование операционных возможностей правоохранительных органов по расследованию уголовных правонарушений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;

создание возможностей и установление порядка оперативного обмена электронной информацией по выявлению и розыску активов, в частности сведениями и материалами досудебного расследования между АРМА и правоохранительными органами с целью оперативного реагирования на риски сокрытия активов, уничтожение и искусственное уменьшение их стоимости, передачи права собственности на активы третьим лицам, изменения формы актива, вывод активов за пределы государственной/таможенной границы Украины и другие действия, совершаемые отдельными лицами, группами лиц во избежание уголовной ответственности в части применения наказания в виде конфискации имущества;

усиление взаимодействия с банковскими и финансовыми учреждениями, частным сектором и общественностью при обнаружении и розыске активов.

Кроме того, Стратегия предусматривает:

внедрение механизма и порядка привлечения к розыску активов субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по розыску и финансированию судебных процессов по возврату активов;

разработка рекомендаций (типологии дел) по конфискации и возврату активов;

урегулирование вопроса внутреннего распределения возвращенных в пользу государства активов.

Кабинет Министров Украины создаст межведомственную рабочую группу по подготовке предложений по вопросам реализации Стратегии.

Организационное обеспечение межведомственной рабочей группы возлагается на АРМА.

АРМА ежегодно не позднее 1 апреля обнародует на своем официальном сайте аналитический отчет о состоянии реализации Стратегии за предыдущий год, содержащий обобщенную оценку прогресса реализации Стратегии.

Автор: Наталя Мамченко

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