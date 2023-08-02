Как взыскать алименты с безработного лица: в Минюсте разъяснили порядок

За уклонение от уплаты средств на содержание ребенка предусмотрены гражданская, административная и уголовная ответственность, в зависимости от тяжести проступка и величины задолженности по алиментам.

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Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, достаточный для его физического, интеллектуального, нравственного, культурного, духовного и социального развития. Родители или лица, их заменяющие, несут ответственность за создание условий, необходимых для всестороннего развития ребенка, согласно законам Украины.

В Министерстве юстиции Украины отмечают, что родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия.

Особенности исполнения решений о взыскании алиментов с лица, которое не работают

Законом не предусмотрено освобождение плательщика алиментов от обязательства ежемесячной уплаты алиментов на содержание ребенка в случае потери работы.

Исполнитель взимает с должника алименты в размере, определенном исполнительным документом, но не менее минимального гарантированного размера, предусмотренного Семейным кодексом Украины.

Задолженность по алиментам, присужденным в доле от заработка (дохода), определяется исходя из фактического заработка (дохода), который плательщик алиментов получал за время, в течение которого не производилось их взыскание, независимо от того, получен такой заработок (доход) в Украине или за границей.

Если у должника отсутствуют доходы и он не работает, наряду с тем у исполнителя отсутствуют сведения об уплате алиментов, он будет начислять задолженность исходя из средней заработной платы работника для данной местности.

Особенности исполнения решений о взыскании алиментов с лица, имеющего статус безработного

На помощь по государственному социальному страхованию, выплачиваемую в случае временной нетрудоспособности и в других случаях, помощь по безработице и социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, назначенную в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", взыскание может быть обращено исключительно за решениями о взыскании алиментов, возмещении ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также потерей кормильца.

Следовательно, если должник состоит на учете в центре занятости как безработный и получает помощь по безработице, то с такой социальной помощи исполнителем взимаются присужденные алименты.

Ответственность за неуплату алиментов

За уклонение от уплаты средств на содержание ребенка предусмотрены гражданская, административная и уголовная ответственность в зависимости от тяжести проступка и величины задолженности по алиментам.

Также за неуплату алиментов в процентах от суммы задолженности к должникам применяются следующие штрафы:

более 1 года - 20%;

более 2 лет – 30%;

более 3 лет – 50%.

При наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца, государственный исполнитель выносит мотивированные постановления:

1) об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины;

2) об установлении временного ограничения должника в праве управления транспортными средствами;

3) об установлении временного ограничения должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метальными снарядами несмертельного действия;

4) об установлении временного ограничения должника в праве охоты –

Ограничения будут сняты после погашения задолженности по уплате алиментов в полном объеме.

Административная ответственность:

Статья 183-1 КУоАП

Неуплата алиментов на содержание ребенка, одного из супругов, родителей или других членов семьи, которая привела к возникновению задолженности, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, -

влечет за собой выполнение общественно полезных работ на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов.

Уголовная ответственность:

Статья 164 УКУ

Злобное уклонение от уплаты установленных решением суда средств на содержание детей (алиментов), а также злостное уклонение родителей от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, находящихся на их содержании, -

наказывается общественными работами сроком от восьмидесяти до ста двадцати часов или арестом сроком до трех месяцев, или ограничением свободы сроком до двух лет.

Временная государственная помощь

Механизм предоставления временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства (нахождение) их неизвестно, предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины от 22.02.2006 № 189 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно».

Временная помощь назначается в случае, если: сведения об одном из родителей (плательщика алиментов), которые внесены в Единый реестр должников в связи с неуплатой им алиментов; в отношении одного из родителей осуществляется уголовное производство или он находится на принудительном лечении, в местах лишения свободы, который признан в установленном порядке недееспособным, а также находится на срочной военной службе; место жительства (пребывания) одного из родителей не установлено.

Временная помощь назначается ребенку в возрасте до 18 лет.

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