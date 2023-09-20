Народні депутати зможуть не декларувати квартири в оренді, витрати на які компенсують з бюджету, — Комітет схвалив фінальну версії закону про е-декларування, документ

Також з закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців.

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики 18 вересня розглянув та схвалив остаточну версію закону про відновлення електронного декларування с урахуванням пропозицій, наданим у вето Президента Володимира Зеленського.

Зокрема, остаточна версія проект передбачає, що народним депутатам дозволять не декларувати квартири, надані в оренду за рахунок бюджету.

Так, у статті 46, яка визначає інформацію, що має бути зазначена в декларації, встановлюється, що не підлягає декларуванню об’єкт нерухомості, який знаходиться у народного депутата України в оренді або на іншому праві користування, і витрати на оренду (винайм) якого компенсуються народному депутату відповідно до статті 35 Закону «Про статус народного депутата України» за умови, що площа такого об'єкту не перевищує 75 квадратних метрів.

Не підлягатимуть декларуванню і доходи у вигляді коштів, одержаних як відшкодування або покриття витрат на службове відрядження.

Також НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення на посаду.

Передбачено, що під час проведення повної перевірки декларації НАЗК не здійснює перевірку підстав набуття об’єктів нерухомості і транспортних засобів, набутих суб’єктом декларування або членом його сім’ї у власність до дня обрання (призначення) особи на посаду, у зв’язку з перебуванням на якій в особи вперше виник обов’язок подання декларацій.

Крім того, за пропозицією голови Комітету Анастасії Радіної з закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

А саме, зі статті 51-3 Закону «Про запобігання корупції», яка регулює повну перевірку декларацій, вилучається слово «обов’язкова» зі словосполучення «обов’язкова повна перевірка». Також у статті 51-4 прибирається норма про те, що встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

По суті, це може означати, що повна перевірка декларацій службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, віднині не буде обов’язковою для НАЗК.

Крім того, встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам не буде підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

Так, законом у статті 51-4 прибирається норма про те, що встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

Тепер абзац 1 ч. 4 статті 51-4 буде звучати так: «У разі встановлення невідповідності рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам Національним агентством надається можливість суб’єкту декларування протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом».

Чиновники зможуть не вказувати місцезнаходження нерухомості, де проживають їх діти та дружини за кордоном протягом воєнного стану

Суб’єкти декларування, які скористалися правом не вказувати ці дані, зобов’язані будуть подати дані після припинення воєнного стану.

Нагадаємо, що за фінальною версією закону для керівників державних підприємств та установ зникне обов’язок подачі електронних декларацій, що є великим корупційним ризиком. Про це попереджає Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) стосовно законопроекту про електронне декларування у тому вигляді, який пропонує Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

Нижче наводимо порівняльну таблицю.

Автор: Наталя Мамченко

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