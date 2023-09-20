Народные депутаты смогут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета, — Комитет одобрил финальную версию закона о э-декларировании, документ

Также из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц.

Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике 18 сентября рассмотрел и одобрил окончательную версию закона о возобновлении электронного декларирования с учетом предложений, предоставленных в вето Президента Владимира Зеленского.

В частности, окончательная версия проекта предусматривает, что народным депутатам разрешат не декларировать квартиры, предоставленные в аренду за счет бюджета.

Так, в статье 46, которая определяет информацию, которая должна быть указана в декларации, устанавливается, что не подлежит декларированию объект недвижимости, находящийся у народного депутата Украины в аренде или на другом праве пользования, и расходы на аренду (съем) которого компенсируются народному депутату в соответствии со статьей 35 Закона «О статусе народного депутата Украины» при условии, что площадь такого объекта не превышает 75 квадратных метров.

Не будут подлежать декларированию и доходы в виде средств, полученных в качестве возмещения или покрытия расходов на служебную командировку.

Также НАПК не будет проверять основания приобретения квартир и авто до назначения на должность.

Предусмотрено, что во время проведения полной проверки декларации НАПК не осуществляет проверку оснований приобретения объектов недвижимости и транспортных средств, приобретенных субъектом декларирования или членом его семьи в собственность до дня избрания (назначения) лица на должность в связи с пребыванием на которой у лица впервые возникла обязанность представления деклараций.

Кроме того, по предложению председателя Комитета Анастасии Радиной из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

А именно, из статьи 51-3 Закона «О предотвращении коррупции», регулирующей полную проверку деклараций, изымается слово «обязательная» из словосочетания «обязательная полная проверка». Также в статье 51-4 убирается норма о том, что установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации.

По сути это может означать, что полная проверка деклараций должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, отныне не будет обязательной для НАПК.

Кроме того, установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам не будет основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Законом в статье 51-4 убирается норма о том, что установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированным им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Теперь абзац 1 ч. 4 статьи 51-4 будет звучать так: «В случае установления несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам Национальным агентством предоставляется возможность субъекту декларирования в течение десяти рабочих дней предоставить письменное объяснение по такому факту».

Чиновники смогут не указывать местонахождение недвижимости, где проживают их дети и жены за границей во время военного положения

Субъекты декларирования, воспользовавшиеся правом не указывать эти данные, обязаны будут предоставить данные после прекращения военного положения.

Напомним, что по финальной версии закона для руководителей государственных предприятий и учреждений исчезнет обязанность подачи электронных деклараций, что является большим коррупционным риском. Об этом предупреждает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) относительно законопроекта об электронном декларировании в том виде, который предлагает Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике.

Ниже приводим сравнительную таблицу.

Автор: Наталья Мамченко

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