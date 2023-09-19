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На Волыни двое таможенников потребовали взятки за импорт товаров в Украину, — СБУ

19:16, 19 сентября 2023
Служебные лица получали взятки за каждую партию товара, а также процент от суммы «сэкономленных» таможенных платежей, которые сами рассчитывали.
На Волыни двое таможенников потребовали взятки за импорт товаров в Украину, — СБУ
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На Волынской таможне правоохранители ликвидировали две коррупционные схемы, по которым госбюджет недополучал значительные средства от таможенных поступлений. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что регулярные поборы украинского бизнеса устроили руководитель одного из отделов и главный инспектор.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов преступной деятельности обоих фигурантов и задержали их «с поличным» во время получения взятки.

«В частности, глава отдела в обмен на деньги обещал импортерам не создавать бюрократические препятствия при таможенном оформлении их грузов. Плата за такую "услугу" составляла 200 дол. США за каждый автомобиль, ввозивший товары.

При этом главный инспектор таможни вопреки требованиям не повышал для предпринимателей таможенную стоимость ввозимой продукции. За это чиновник требовал половину «сэкономленных» средств», — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили коррумпированным должностным лицам о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжается расследование, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к сделкам. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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