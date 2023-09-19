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  1. В Україні

На Волині двоє митників вимагали хабарі за імпорт товарів в Україну, — СБУ

19:16, 19 вересня 2023
Службовці отримували хабарі за кожну партію товару, а також відсоток від суми «зекономлених» митних платежів, які самі розраховували.
На Волині двоє митників вимагали хабарі за імпорт товарів в Україну, — СБУ
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На Волинській митниці правоохоронці ліквідували дві корупційні схеми, через які держбюджет недоотримував значні кошти від митних надходжень. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що регулярні побори з українського бізнесу влаштували керівник одного з відділів та головний інспектор.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів злочинної діяльності обох фігурантів і затримали їх «на гарячому» під час отримання хабаря.

«Зокрема, очільник відділу в обмін на гроші обіцяв імпортерам не створювати бюрократичні перешкоди під час митного оформлення їхніх вантажів. Плата за таку «послугу» становила 200 дол. США за кожен автомобіль, що ввозив товари.

При цьому головний інспектор митниці, всупереч вимогам, не підвищував для підприємців митну вартість ввезеної продукції. За це чиновник вимагав половину від «зекономлених» коштів», — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили корумпованим посадовцям про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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