Українські біженці отримають допомогу для переселенців при поверненні в Україну

Українські біженці отримуватимуть державну фінансову підтримку до моменту, коли зможуть знайти роботу та орендувати житло.

Українські біженці, які зараз проживають за кордоном, зможуть оформити виплати для переселенців при поверненні в Україну, – заявила перша заступниця Міністра соціальної політики України Дарина Марчак в ефірі національного телемарафону.

За ї словами, допомога призначена для адаптації біженців в Україні і буде надаватися до того моменту, коли сім'я зможе знайти роботу та орендувати житло.

«Зараз ми уточнюємо в проекті постанови врегулювання уряду так, аби не було ніяких спірних питань, аби всі громадяни при поверненні за кордону і які не мають місця проживання внаслідок руйнування будинку, або якщо житло знаходиться на окупованій території чи в зоні бойових дій, то ці громадяни так само мають право на призначення виплат для ВПО» – сказала заступниця Міністра соцполітики.

Марчак також зазначила, що ця ініціатива спрямована на те, щоб підтримати українських біженців, які повертаються до своєї країни після перебування за кордоном у зв'язку з конфліктом.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.