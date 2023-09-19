В Україні запустять лабораторії, де перевірятимуть будівельну продукцію на відповідність євростандартам, — Шуляк

Із 2025 року виробники будівельної продукції обов’язково будуть декларувати характеристики своєї продукції та підтверджувати її відповідність євростандартам, яку перевірятимуть спеціальні лабораторії і призначені органи оцінки відповідності. Про це заявила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
За її словами, все це - частина імплементації 305 регламенту ЄС, суть якого у приведенні до відповідності української будівельної продукції всім стандартам, нормам та характеристикам ЄС. Дані щодо виробів мають міститися у відкритому доступі, що допоможе унеможливити використання низькопробних небезпечних матеріалів та фальсифікату.
«305 регламент - один з перших кроків до промислового безвізу. Якби не повномасштабна війна, він почав би діяти з 1 січня 2023. Але ми були змушені перенести його на 2025 рік, адже необхідно організувати мережу сучасних лабораторій, призначити органи оцінки відповідності тощо. Сподіваємося, за цей час зробимо всі організаційні речі, і 305 регламент в Україні запрацює повноцінно», - зазначила Шуляк.
Перші кроки в цьому напрямку робляться вже сьогодні, запевняє вона. Так, спільно з Міністерством відновлення і Міністерством цифрової трансформації нещодавно був відкритий е-кабінет виробника будівельної продукції в Єдиній державній електронній системі в сфері будівництва (ЄДЕССБ).
«Там виробники декларують показники своєї продукції. Зараз це добровільно, але згодом стане обов‘язковим. Мета цього зрозуміла і чітка - ми прагнемо, щоб в Україні виготовлялися і використовувалися виключно безпечні, якісні сучасні матеріали. Без них неможлива ані відбудова, ані майбутнє будівництво, взагалі», - наголосила Шуляк.
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