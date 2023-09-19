В Україні запустять лабораторії, де перевірятимуть будівельну продукцію на відповідність євростандартам, — Шуляк

Виробники будівельної продукції обов’язково будуть декларувати характеристики своєї продукції та підтверджувати її відповідність євростандартам, яку перевірятимуть спеціальні лабораторії.

Із 2025 року виробники будівельної продукції обов’язково будуть декларувати характеристики своєї продукції та підтверджувати її відповідність євростандартам, яку перевірятимуть спеціальні лабораторії і призначені органи оцінки відповідності. Про це заявила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

За її словами, все це - частина імплементації 305 регламенту ЄС, суть якого у приведенні до відповідності української будівельної продукції всім стандартам, нормам та характеристикам ЄС. Дані щодо виробів мають міститися у відкритому доступі, що допоможе унеможливити використання низькопробних небезпечних матеріалів та фальсифікату.

«305 регламент - один з перших кроків до промислового безвізу. Якби не повномасштабна війна, він почав би діяти з 1 січня 2023. Але ми були змушені перенести його на 2025 рік, адже необхідно організувати мережу сучасних лабораторій, призначити органи оцінки відповідності тощо. Сподіваємося, за цей час зробимо всі організаційні речі, і 305 регламент в Україні запрацює повноцінно», - зазначила Шуляк.

Перші кроки в цьому напрямку робляться вже сьогодні, запевняє вона. Так, спільно з Міністерством відновлення і Міністерством цифрової трансформації нещодавно був відкритий е-кабінет виробника будівельної продукції в Єдиній державній електронній системі в сфері будівництва (ЄДЕССБ).

«Там виробники декларують показники своєї продукції. Зараз це добровільно, але згодом стане обов‘язковим. Мета цього зрозуміла і чітка - ми прагнемо, щоб в Україні виготовлялися і використовувалися виключно безпечні, якісні сучасні матеріали. Без них неможлива ані відбудова, ані майбутнє будівництво, взагалі», - наголосила Шуляк.

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