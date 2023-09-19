Під час війни не може бути «бізнесу як завжди», — очільниця МЗС Німеччини

Анналена Бербок заявила, що Організація Об'єднаних Націй не може продовжувати працювати, як у мирні часи.

Під час повномасштабної агресії рф проти України та постійних нападок країни-агресора на статут ООН, організація не може продовжувати працювати, як у мирні часи. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Tagesschau.

Вона закликала світову спільноту до рішучого сигналу путіну.

«Особливо в ці часи, коли російський президент атакує не лише європейський мирний порядок, але й статут Організації Об'єднаних Націй, в Організації Об'єднаних Націй також не може бути бізнесу як завжди», - сказала Бербок.

Міністр додала, що попри всі кризи у світі, статут ООН потрібно не лише просувати, але й відстоювати разом.

Раніше ми писали, що міністри G7 закликали Китай тиснути на рф, щоб зупинити агресію проти України.

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