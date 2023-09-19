У Харкові посадовицю міської ради підозрюють у заволодінні 3 млн гривень на розробці неіснуючого програмного забезпечення для БПЛА

Правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами з харківського бюджету на неіснуючому програмномузабезпеченні для БПЛА.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами з міського бюджету у Харкові, пов'язану з неіснуючим програмним забезпеченням для безпілотних літальних апаратів. За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури міста Харкова, повідомлено про підозру заступниці директора одного з департаментів Харківської міської ради та приватному підприємцю за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, схема передбачала створення інформаційної програми для БПЛА, проте програма існувала тільки на папері, і жодного безпілотника не було придбано для Харкова.

Щоб «легалізувати» цю схему, особи, звинувачені у зловживанні службовим становищем, звернулися до розробників програмного забезпечення в місті Вінниця та придбали програмне забезпечення років 2015-2016, яке було призначене для віддаленого керування БПЛА та перебувало на стадії доопрацювання.

Після цього, підприємець склав лист до міської ради щодо можливості розробки БПЛА для моніторингу території, хоча жодних планів з придбання БПЛА не було у міськради, і фінансування цього проекту не передбачалося в бюджеті міста. У своєму листі він вказав «безпрецедентну важливість» проєкту для безпеки мешканців Харкова.

Для легалізації цього видатку, підозрювані уклали низку договорів між міськрадою та фізичними особами-підприємцями, вигадавши, що ці угоди пов'язані з інноваційною діяльністю. Ці угоди були повністю фінансовані з міського бюджету на загальну суму понад 3 мільйони гривень, і кошти були розподілені між підозрюваними.

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