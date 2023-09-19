В Харькове чиновницу городского совета подозревают в завладении 3 млн гривен на разработке несуществующего программного обеспечения для БПЛА

Правоохранители разоблачили масштабную схему завладения средствами из харьковского бюджета на несуществующем программном обеспечении для БПЛА.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители разоблачили масштабную схему завладения средствами из городского бюджета в Харькове, связанную с несуществующим программным обеспечением для беспилотных летательных аппаратов. Под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры города Харькова, сообщено о подозрении заместителю директора одного из департаментов Харьковского городского совета и частному предпринимателю по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, – сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, схема предусматривала создание информационной программы для БПЛА, однако программа существовала только на бумаге, и ни один беспилотник не был приобретен для Харькова.

Чтобы «легализовать» эту схему, лица, обвиняемые в злоупотреблении служебным положением, обратились к разработчикам программного обеспечения в городе Винница и приобрели программное обеспечение 2015-2016 годов, которое было предназначено для удаленного управления БПЛА и находилось на стадии доработки.

После этого, предприниматель составил письмо в городской совет о возможности разработки БПЛА для мониторинга территории, хотя никаких планов по приобретению БПЛА не было у горсовета, и финансирование этого проекта не предусматривалось в бюджете города. В своем письме он указал «беспрецедентную важность» проекта для безопасности жителей Харькова.

Для легализации этого расхода, подозреваемые заключили ряд договоров между горсоветом и физическими лицами-предпринимателями, придумав, что эти соглашения связаны с инновационной деятельностью. Эти соглашения были полностью финансированы из городского бюджета на общую сумму более 3 миллионов гривен, и средства были распределены между подозреваемыми.

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