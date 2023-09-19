Во время войны не может быть «бизнеса как всегда», — глава МИД Германии

Анналена Бербок заявила, что Организация Объединенных Наций не может продолжать работу, как в мирные времена.

Во время полномасштабной агрессии рф против Украины и постоянных нападок страны-агрессора на устав ООН организация не может продолжать работать, как в мирные времена. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Tagesschau.

Она призвала мировое сообщество к решительному сигналу путину.

«Особенно в эти времена, когда российский президент атакует не только европейский мирный порядок, но и устав Организации Объединенных Наций, у Организации Объединенных Наций также не может быть бизнеса как обычно», – сказала Бербок.

Министр добавила, что, несмотря на все кризисы в мире, устав ООН нужно не только продвигать, но и отстаивать вместе.

Ранее мы писали, что министры G7 призвали Китай давить на рф, чтобы остановить агрессию против Украины.

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