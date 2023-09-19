В Украине запустят лаборатории, где будут проверять строительную продукцию на соответствие евростандартам, — Шуляк

Производители строительной продукции обязательно будут декларировать характеристики своей продукции и подтверждать ее соответствие евростандартам, которую будут проверять специальные лаборатории.

С 2025 года производители строительной продукции обязательно будут декларировать характеристики своей продукции и подтверждать ее соответствие евростандартам, которую будут проверять специальные лаборатории и назначенные органы оценки соответствия. Об этом заявила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

По ее словам, все это часть имплементации 305 регламента ЕС, суть которого в приведении к соответствию украинской строительной продукции всем стандартам, нормам и характеристикам ЕС. Данные относительно изделий должны содержаться в открытом доступе, что поможет сделать невозможным использование низкопробных опасных материалов и фальсификата.

«305 регламент – один из первых шагов к промышленному безвизу. Если бы не полномасштабная война, он начал бы действовать с 1 января 2023 года. Но мы были вынуждены перенести его на 2025 год, ведь необходимо организовать сеть современных лабораторий, назначить органы оценки соответствия и т.д. Надеемся, за это время сделаем все организационные вещи, и 305-й регламент в Украине заработает полноценно», - отметила Шуляк.

Первые шаги в этом направлении предпринимаются уже сегодня, уверяет она. Так, совместно с Министерством восстановления и Министерством цифровой трансформации недавно был открыт е-кабинет производителя строительной продукции в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСБ).

Там производители декларируют показатели своей продукции. Сейчас это добровольно, но впоследствии станет обязательным. Цель этого ясна и четкая – мы стремимся, чтобы в Украине изготовлялись и использовались исключительно безопасные, качественные современные материалы. Без них невозможно ни восстановление, ни будущее строительство вообще», - подчеркнула Шуляк.

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