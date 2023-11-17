Конституційний принцип змагальності сторін вимагає від учасників справи надсилати іншим сторонам копії поданих до суду процесуальних заяв та клопотань, – Верховний Суд

Обов’язок суду гарантувати для сторін конституційний принцип рівності на всіх стадіях судового процесу, - позиція Верховного Суду.

До Верховного Суду від Управління освіти виконавчого комітету міської ради надійшла заява про ухвалення додаткового рішення про стягнення з позивачів судового збору за подання касаційної скарги.

Проте Суд залишив цю заяву без руху з огляду на її невідповідність вимогам статті 167 КАС України, встановивши для заявника десятиденний строк з дня вручення цієї ухвали для усунення недоліків заяви.

Суд виходив з того, що відповідно до пункту 3 частини першої статті 252 КАС України суд, що ухвалив судове рішення, може за заявою учасника справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Частиною другою цієї ж статті передбачено, що заяву про ухвалення додаткового судового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання судового рішення.

З огляду на те, що стаття 252 КАС України не містить спеціальних вимог до форми та змісту заяви про ухвалення додаткового судового рішення, слід керуватися загальними вимогами до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення, визначеними статтею 167 КАС України.

Суд звернув увагу, що положення частини одинадцятої статті 139 КАС України слід розуміти так, що право на відшкодування судових витрат, понесених третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, реалізується за правилами розподілу судових витрат, які встановлені для тієї сторони у справі, на боці якої виступала ця третя особа, та залежно від того, заперечувала чи підтримувала така особа заявлені позовні вимоги.

На цій підставі, Суд дійшов висновку, що Управлінням освіти на виконання вимог частини першої статті 167 КАС України не наведено належних обґрунтувань стосовно правових підстав для повернення сплаченого судового збору за подання касаційної скарги з посиланням на свій процесуальний статус у справі та відповідний цьому статусу порядок розподілу судових витрат.

Також Суд зазначив, що з урахуванням визначеного статтею 129 Конституції України принципу змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а також передбаченого, зокрема частиною четвертою статті 341 КАС України обов`язку суду касаційної інстанції гарантувати дотримання прав всіх учасників справи подати свої міркування та заперечення щодо письмово заявлених клопотань інших учасників справи, до заяви про ухвалення додаткового судового рішення обовʼязково мають бути подані докази її направлення іншим учасникам справи.

Ухвала Верховного Суду від 18 серпня 2023 року у справі № 460/25721/22 (адміністративне провадження № К/990/14039/23).

Автор: Наталя Мамченко

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