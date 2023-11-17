Конституционный принцип состязательности сторон требует от участников дела направлять другим сторонам копии поданных в суд процессуальных заявлений и ходатайств – Верховный Суд

Обязанность суда гарантировать для сторон конституционный принцип равенства на всех стадиях судебного процесса, - позиция Верховного Суда.

В Верховный Суд от Управления образования исполнительного комитета городского совета поступило заявление о принятии дополнительного решения о взыскании с истцов судебного сбора за подачу кассационной жалобы.

Однако Суд оставил это заявление без движения ввиду его несоответствия требованиям статьи 167 КАС Украины, установив для заявителя десятидневный срок со дня вручения этого определения для устранения недостатков заявления.

Суд исходил из того, что в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 252 КАС Украины суд, принявший судебное решение, может по заявлению участника дела или по собственной инициативе принять дополнительное решение, если судом не решен вопрос о судебных издержках.

Частью второй этой же статьи предусмотрено, что заявление о принятии дополнительного судебного решения может быть подано до истечения срока исполнения судебного решения.

В силу того, что статья 252 КАС Украины не содержит специальных требований к форме и содержанию заявления о принятии дополнительного судебного решения, следует руководствоваться общими требованиями к форме и содержанию письменного заявления, ходатайства, возражения, определенными статьей 167 КАС Украины.

Суд обратил внимание, что положения части одиннадцатой статьи 139 КАС Украины следует понимать так, что право на возмещение судебных издержек, понесенных третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований на предмет спора, реализуется по правилам распределения судебных издержек, установленных для той стороны по делу , на стороне которого выступало это третье лицо, и в зависимости от того, отрицало или поддерживало такое лицо заявленные исковые требования.

На этом основании Суд пришел к выводу, что Управлением образования во исполнение требований части первой статьи 167 КАС Украины не приведены надлежащие обоснования относительно правовых оснований для возврата уплаченного судебного сбора за подачу кассационной жалобы со ссылкой на свой процессуальный статус по делу и соответствующий этому статусу порядок распределения судебных издержек.

Также Суд отметил, что с учетом определенного статьей 129 Конституции Украины принципа состязательности сторон и свободы в предоставлении ими суду своих доказательств и доказывании перед судом их убедительности, а также предусмотренной, в частности, частью четвертой статьи 341 КАС Украины обязанности суда кассационной инстанции гарантировать соблюдение прав всех участников дела подать свои рассуждения и возражения относительно письменно заявленных ходатайств других участников дела, к заявлению о принятии дополнительного судебного решения обязательно должны быть поданы доказательства его направления другим участникам дела.

Постановление Верховного Суда от 18 августа 2023 г. по делу № 460/25721/22 (административное производство № К/990/14039/23).

Автор: Наталья Мамченко

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