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Суди під час розгляду справ про домашнє насильство і насильство за ознакою статі зобов’яжуть вирішувати питання про направлення кривдників на відповідну програму

В зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції передбачаються зміни у порядку притягнення до відповідальності за домашнє насильство і насильство за ознакою статі.

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Суди під час розгляду справ про домашнє насильство і насильство за ознакою статі зобов’яжуть вирішувати питання про направлення кривдників на відповідну програму

08:00, 24 листопада 2023
В зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції передбачаються зміни у порядку притягнення до відповідальності за домашнє насильство і насильство за ознакою статі.
Суди під час розгляду справ про домашнє насильство і насильство за ознакою статі зобов’яжуть вирішувати питання про направлення кривдників на відповідну програму
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Народні депутати пропонують зобов’язати суди під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних із домашнім насильством, насильством за ознакою статі, невиконанням термінового заборонного припису в обов’язковому порядку вирішувати питання про направлення осіб на проходження програми для кривдників з обов’язковим обґрунтуванням такого рішення у постанові про адміністративне правопорушення за даною категорією справ. Відповідні зміни передбачає законопроект 8329 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Стамбульської конвенції, схвалений Верховною Радою 22 листопада за основу.

Так, у новій редакції викладена стаття 39-1 КУпАП. Пропонується, аби у разі вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі суд під час розгляду справи одночасно вирішував питання про направлення кривдника на проходження відповідної програми. Копія постанови, протягом трьох діб після набрання нею законної сили, надсилається до уповноваженого органу, відповідального за організацію та виконання таких програм.

Змінами до статті 263 КУпАП передбачено збільшення до 24 годин строку адміністративного затримання осіб у випадках вчинення ними домашнього насильства, насильства за ознакою статі або невиконання термінового заборонного припису, в необхідних випадках, для встановлення особи або з’ясування обставин правопорушення.

Також пропонується запровадити адміністративну відповідальність посадових осіб у випадку неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини (стаття 173-5 КУпАП).

Відповідно до нової статті неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини посадовою особою суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України або до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, – тягне за собою накладення штрафу від 340 грн до 510 грн або виправні роботи на строк до місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Крім того, автори пропонують

  • наділити поліцейських правом розгляду справ про неповідомлення особою стосовно якої винесено терміновий заборонний припис, згідно з яким вона повинна залишити місце спільного проживання (перебування) з постраждалою особою, уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про місце свого тимчасового перебування (нова ч. 2 статті 173-2 КУпАП), що, на їх думку, дозволить розвантажити суди.
  • виключити необхідність повідомлення прокурора про адміністративне затримання осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин і яких затримано до трьох діб (зміни до статті 263 КУпАП);
  • збільшити строк розгляду справ за статтею 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) до 15 днів та встановити його відповідно до частини першої статті 277 КУпАП, що сприятиме забезпеченню невідворотності притягнення кривдника до відповідальності.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» цим законопроектом також пропонується запровадити відповідальність за сексуальне домагання (стаття 173-7 КУпАП), а склад правопорушення, пов’язаного з насильством за ознакою статі, відокремити у нову самостійну норму (стаття 173-6 КУпАП).

Так, в КУпАП запровадяться статтю 173-6 «Насильство за ознакою статі».

Відповідно до неї вчинення насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій чи бездіяльності) фізичного, психологічного або економічного характеру, спрямованих проти осіб через їх належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі жінки або чоловіка в суспільстві, що завдають фізичної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, будуть тягнути за собою накладення штрафу від 340 до 680  грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 10 діб.

Також вводиться стаття 173-7 «Сексуальне домагання».

Згідно з нею сексуальне домагання, тобто вчинення без згоди особи вербальних, невербальних або фізичних дій сексуального характеру, які не спричинили тілесних ушкоджень, метою або наслідком яких є приниження гідності особи, зокрема шляхом створення залякуваного, ворожого, принизливого або образливого середовища, та не пов’язані із проникненням в тіло іншої особи, - тягнуть за собою накладення штрафу від 340 до 850 грн або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

Якщо ж такі дії вчинені відносно особи, яка перебуває у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування, то це буде загрожувати штрафом від 850 до 1 190 або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Автор: Наталя Мамченко

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